« Cooop ! » Magic Johnson, Lisa Leslie, Pat Riley et une partie de l’audience ont accueilli comme il se doit Michael Cooper sur scène. Aux côtés de Vince Carter ou de Chauncey Billups, l’ancienne figure des Lakers des années 1980 a fait son entrée parmi les plus grands de son sport.

Dans son discours, le natif de Los Angeles s’attarde sur un parcours qui le rend « unique » par rapport à d’autres. « J’ai accompli quelque chose que même Michael Jordan n’a pas pu faire », lâche-t-il avec fermeté, générant un léger moment flottement dans la salle. « Tout le sait qu’il a été coupé de son équipe au lycée, j’ai été coupé deux fois », poursuit Michael Cooper, provoquant l’hilarité collective.

Au milieu des années 1970, il parviendra tout de même à se débrouiller suffisamment bien pour obtenir une place à Pasadena (Californie), avant de rejoindre l’université du Nouveau-Mexique.

« Mon coach au lycée m’a appris que le fait d’être un bon défenseur te permet de rester sur le terrain. ‘Si tu shootes et que ça ne rentre pas, viens t’asseoir. De toute façon, tu ne défends sur personne.’. Il a donc toujours été important pour moi d’être un bon défenseur. En grandissant et en passant par les différentes étapes du lycée et de l’université, j’ai appris à tirer. Mais la défense était ma priorité », rappelle-t-il.

Des Lakers focalisés sur la défense grâce à lui

Les Lakers ont donc misé sur lui, lors d’un modeste troisième tour à la Draft 1978, pour injecter de cet esprit en complément de leur géant, Kareem Abdul-Jabbar. Ce qu’il va faire avec brio. Encouragé dans ce sens par un Pat Riley devenu assistant au club durant sa deuxième saison, Michael Cooper a joué un rôle clé de ce côté du terrain pour les Californiens. « Non seulement il était le meilleur défenseur, mais il veillait à ce qu’on soit tous focalisés sur la défense », rappelle Magic.

Quant Pat Riley parle, lui, carrément du « GOAT (meilleur de tous les temps) des défenseurs extérieurs ». Son palmarès est assez éloquent : meilleur défenseur de la ligue en 1987 et pas moins de huit mentions parmi les meilleurs cinq.

Ce qu’il ne l’empêchera pas de briller à l’ère du « Showtime » des Lakers. Ses qualités athlétiques lui permettaient de s’envoler régulièrement vers le cercle, que ce soit après une interception en contre-attaque ou à la réception d’un « alley-oop » envoyé par Magic Johnson.

En 873 matchs de saison régulière, il n’a atteint ou dépassé qu’à 20 reprises la barre symbolique des 20 points. Et en 12 saisons, toutes avec les Lakers, il n’a tourné qu’à 9 points de moyenne. Parmi les Hall of Famers, seuls Ben Wallace (5.7) et Dennis Rodman (7.3) ont terminé avec une moyenne de points en carrière inférieure à la sienne depuis la fusion de 1976 avec l’ABA.

Mais au-delà du fait que le Hall of Fame n’est pas réservé aux grands attaquants, « Coop » avait un dernier argument de poids à faire valoir : ses cinq titres NBA (1980, 1982, 1985, 1987 et 1988).

Michael Cooper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1978-79 LAL 3 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 2.0 1979-80 LAL 82 24 52.4 25.0 77.6 1.2 1.6 2.8 2.7 2.6 1.1 1.7 0.5 8.8 1980-81 LAL 81 32 49.1 21.1 78.5 1.5 2.7 4.2 4.1 3.1 1.6 2.0 1.0 9.4 1981-82 LAL 76 29 51.7 11.8 81.3 1.1 2.4 3.5 3.0 2.8 1.6 2.0 0.8 11.9 1982-83 LAL 82 26 53.5 23.8 78.5 1.0 2.3 3.3 3.8 2.5 1.4 1.6 0.6 7.8 1983-84 LAL 82 29 49.7 31.4 83.8 0.7 2.6 3.2 5.9 3.3 1.4 1.8 0.8 9.0 1984-85 LAL 82 27 46.5 28.5 86.5 0.7 2.4 3.1 5.2 2.5 1.1 1.9 0.6 8.6 1985-86 LAL 82 28 45.2 38.7 86.5 0.5 2.4 3.0 5.7 2.9 1.1 1.8 0.5 9.2 1986-87 LAL 82 28 43.8 38.5 85.7 0.7 2.4 3.1 4.6 2.4 1.0 1.2 0.5 10.5 1987-88 LAL 61 29 39.2 32.0 85.8 0.8 2.9 3.7 4.7 2.2 1.1 1.7 0.4 8.7 1988-89 LAL 80 24 43.1 38.1 87.1 0.4 2.0 2.4 3.9 2.3 0.9 1.2 0.4 7.3 1989-90 LAL 80 23 38.7 31.8 88.3 0.7 2.1 2.8 2.7 2.6 0.8 1.1 0.5 6.4 Total 873 27 46.9 34.0 83.3 0.9 2.3 3.2 4.2 2.7 1.2 1.6 0.6 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.