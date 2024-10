Gros carton d’audience pour le Game 1 des Finals WNBA

Il n’y a pas Caitlin Clark ou les Aces en finale WNBA, mais l’opposition de styles entre le Liberty et les Lynx a permis à ESPN de battre des records d’audience. Selon Sports Media Watch, le Game 1 a été suivi jeudi soir par 1,14 million de téléspectateurs et téléspectatrices, pour une part de marché de 0.6 point.

Cela peut sembler modeste, mais c’est tout simplement un record pour un Game 1 d’une finale WNBA, et l’ancien record datait de 1998 avec la première manche entre le Mercury et les Comets. Par ailleurs, c’est la meilleure audience d’une rencontre WNBA depuis le Game 2 des Finals 2003 entre les Sparks et le Shock. A l’époque, la rencontre avait été diffusée sur ABC.

Pour donner une idée du carton, et surtout de l’explosion médiatique de la WNBA, il faut rappeler qu’en 2019, le Game 1 entre le Sun et les Mystics n’avait été regardé que par 238 000 personnes sur ESPN. La saison passée, la première manche entre le Liberty et les Aces avait signé une audience de 729 000 téléspectateurs.