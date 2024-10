Le temps d’un soir, Seattle s’est enflammée pour la NBA

Si tout se passe bien, dans quelques années, les Sonics renaîtront à Seattle. Tous les habitants attendent que la NBA donne le feu vert à l’expansion du championnat, et en attendant, les fans doivent se contenter d’une rencontre de présaison. Vendredi soir, ce sont les Clippers et les Blazers qui étaient de passage, et plus que la victoire arrachée par les coéquipiers de James Harden sur un alley-oop de Kai Jones à deux secondes du buzzer, on retiendra l’engouement du public.

Pour ce Rain City Showcase, de nombreux spectateurs avaient sorti leur maillot des Sonics, tandis que d’autres étaient coiffés de casquettes Pikachu offertes par le sponsor de la soirée. Au premier rang, de nombreuses personnalités, comme Gary Payton, Shawn Kemp, et Detlef Schrempf, mais aussi Jamal Crawford, Dale Ellis, Rashard Lewis, George Karl, Sam Perkins, Luke Ridnour, ou encore Lenny Wilkens, Isaiah Thomas et Brandon Roy. En clair, il y avait toutes les légendes de la franchise et de l’Etat de Washington ! Sur le parquet, micro en main, Steve Ballmer, le patron des Clippers et ancien boss de Microsoft, dont le siège est à Seattle. Même Pete Carroll, l’ancien coach des Seahawks ainsi que des responsables politiques, dont le maire Bruce Harrell et le gouverneur Jay Inslee, avaient répondu présent.

Seize ans d’attente…

« Ces fans sont passionnés et ils comprennent le basket, et ça nous manque » a réagi Tyronn Lue. « C’est juste sympa de voir ça, et ça en dit long sur la volonté de la ville d’avoir une équipe de basket. Ils le méritent et ils l’ont encore prouvé ce soir. » Même sentiment chez son homologue Chauncey Billups : « C’est une ville et un marché qui le méritent. C’est la solution la plus logique ».

Antre du Storm en WNBA, la Climate Pledge Arena est prête. Les investisseurs locaux aussi. Il ne manque plus qu’à la NBA, et Adam Silver en tête, a lancé les hostilités. L’attente dure depuis 16 ans, et ce cruel déménagement à OKC.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.