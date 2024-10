Une première à domicile réussie pour Evan Fournier en Euroleague

C’est fait, Evan Fournier a disputé son premier match à domicile en Euroleague et tout s’est bien passé ! Même si l’Olympiakos s’est fait très peur en gâchant une avance de 18 points, le club du Pirée a rassuré son chaud public par une victoire 74-68 face au Zalgiris Kaunas, et l’ailier français a répondu présent avec 15 points à 5 sur 11 aux tirs, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 25 minutes.

Battu la semaine précédente au Fenerbahce, l’Olympiakos a assommé les Lituaniens d’entrée avant de jouer petit bras. Résultat, les coéquipiers de Sylvain Francisco (13 points) ont grignoté leur retard, au point de revenir à une possession à 84 secondes de la fin. C’est Sasha Venzekov (17 points, 11 rebonds) sur un 3-points, puis Kostas Papanikolaou aux lancers-francs qui ont mis fin au rêve de hold-up de Kaunas.

Toujours à la recherche de son rôle

« C’était le premier match à domicile pour moi et c’était très excitant » a réagi Fournier après la rencontre. « Ce n’était pas notre meilleur match, mais je suis heureux. Comme on dit, une victoire rester une victoire. Zalgiris s’est donné à fond, et ils ont fait preuve de résilience. En défense, on s’est relâché, à partir de la 15e minute. »

Interrogé sur son intégration et son rôle dans l’équipe, Fournier ajoute : « Ce n’est pas facile d’intégrer une équipe où certains jouent ensemble depuis des années. J’essaie encore de trouver les solutions pour aider davantage. Je suis un joueur très agressif par nature, même si ce n’est pas le style de l’équipe. J’essaie de faire du mieux que je peux, jouer en défense d’abord, avoir de l’intensité, parler… et ensuite en attaque on voit comment ça se passe. »