Anthony Edwards et Naz Reid gâchent les débuts de Paul George avec les Sixers

Comme Klay Thompson, Paul George aura attendu le second match de sa nouvelle formation pour effectuer ses débuts. Et comme Klay Thompson, ça s’est traduit par une défaite (121-111 face aux Wolves). Mais comme Klay Thompson, « PG8 » a séduit puisqu’il inscrit 23 points à 8 sur 15 aux tirs en 26 minutes, et on retiendra notamment une séquence avec huit points de suite. Pas de doute, Paul George est déjà en forme. Idem pour Tyrese Maxey (21 points) et Andre Drummond (10 points, 15 rebonds).

Mais le trio des Sixers s’incline tout de même face à des Wolves pourtant privés de Julius Randle et Rudy Gobert. La faute notamment à Anthony Edwards, qui effectuait lui aussi ses débuts cette saison. Le champion olympique inscrit 11 points d’affilée en 2e quart-temps pour permettre à Minnesota d’atteindre la pause avec 17 points d’avance (70-53). A ses côtés, Donte DiVincenzo a déjà fait apprécier son adresse à 3-points, tandis que Naz Reid est toujours « le 6e titulaire » des Wolves avec ses 19 points à 7 sur 12 aux tirs.

Dans cette rencontre disputée à Des Moines dans l’Iowa, Chris Finch a fait plaisir au public en relançant ses titulaires au début de la deuxième mi-temps, avant de finalement les rappeler sur le banc, et de laisser les jeunes et les habituels remplaçants assurer la victoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.