Direction la Turquie pour Troy Brown Jr.

Changement de cap pour Troy Brown Jr, puisqu’il choisit de s’envoler pour l’Europe et la Turquie. Plus précisément au Manisa Buyuksehir Belediye Spor, où il retrouvera notamment Hugo Besson.

À 25 ans, le 15e choix de la Draft 2018 n’avait plus vraiment d’options aux États-Unis, à une dizaine de jours de la reprise en NBA, et le voilà donc contraint de rejoindre le Vieux Continent pour continuer sa carrière. En six saisons dans la Grande Ligue, partagées entre les Wizards, les Bulls, les Lakers, les Timberwolves puis les Pistons, il affiche 6.2 points, 3.6 rebonds et 1.4 passe de moyenne.

Arrivé en Turquie pour remplacer un Saben Lee parti vers le Maccabi Tel-Aviv sur un ultime carton (43 points), Troy Brown Jr. disputera la Ligue des champions avec Manisa, quart-de-finaliste du dernier championnat turc.

Troy Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 WAS 52 14 41.5 31.9 68.1 0.7 2.1 2.8 1.5 1.1 0.4 0.6 0.1 4.8 2019-20 WAS 69 26 43.9 34.1 78.4 1.1 4.5 5.6 2.6 1.9 1.2 1.1 0.1 10.4 2020-21 * All Teams 34 15 43.1 31.4 71.4 0.6 2.5 3.1 0.9 1.4 0.3 0.6 0.2 4.7 2020-21 * WAS 21 14 37.1 30.4 66.7 0.5 2.4 2.9 0.9 1.4 0.1 0.8 0.2 4.3 2020-21 * CHI 13 18 52.7 33.3 83.3 0.7 2.7 3.4 0.8 1.5 0.5 0.4 0.2 5.5 2021-22 CHI 66 16 41.9 35.3 76.9 0.6 2.5 3.1 1.0 0.9 0.6 0.4 0.1 4.3 2022-23 LAL 76 25 43.0 38.1 87.2 0.8 3.2 4.1 1.3 1.6 0.8 0.6 0.2 7.1 2023-24 * All Teams 59 14 37.2 33.3 86.5 0.4 2.0 2.4 1.0 0.7 0.4 0.5 0.1 4.2 2023-24 * MIN 37 11 44.1 36.9 86.4 0.4 1.6 2.0 1.0 0.7 0.2 0.5 0.1 4.2 2023-24 * DET 22 19 29.6 28.1 86.7 0.5 2.8 3.3 1.1 0.7 0.7 0.6 0.1 4.2 Total 356 19 42.3 35.1 78.3 0.7 2.9 3.6 1.4 1.3 0.7 0.7 0.1 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.