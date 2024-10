Il y a eu une rencontre entre Victor Wembanyama et Jamal Crawford. On se souvient que les deux hommes ont partagé quelques minutes durant un entraînement du « Rising Stars Challenge », en février dernier, durant lesquelles le second a montré des dribbles au premier.

« Nous nous sommes donc rencontrés au All-Star Weekend, et je lui ai juste montré quelques gestes freestyle, et à partir de là, notre relation a décollé. Je lui ai montré un dribble où il fait passer la balle derrière son dos. C’est réservé uniquement aux meneurs de grande taille et les gars avec des bras longs peuvent le réussir. J’ai pensé qu’il pourrait amener ce geste au niveau supérieur », avait raconté l’ancien arrière des Clippers.

Une envie de travailler avec des anciens joueurs

Puis, l’été dernier, bis repetita. Gregg Popovich donne son accord pour que Jamal Crawford vienne à San Antonio pour passer plus de temps avec le Français, afin de parfaire son dribble.

« C’était la première fois que je travaillais sur la durée avec un ancien joueur NBA », confirme Victor Wembanyama. « J’ai beaucoup appris car il a une vision du jeu différente d’un coach puisqu’il comprend un peu mieux les joueurs que les coaches avec lesquels j’ai bossé auparavant. C’était une grande expérience. Je le ferai à nouveau. »

Le triple sixième homme de la saison n’avait pas caché son admiration pour le talent du rookie de l’année. « C’est un talent si unique. Les Spurs peuvent l’utiliser de manières tellement différentes sur le terrain. Vous pouvez l’utiliser pour remonter la balle, au poste haut ou au milieu de la raquette, il peut tirer à 3-points en transition. Il peut tout faire ! »

Visiblement, si l’on en croit Keldon Johnson, entre sa première saison et la seconde, qui débute dans moins de deux semaines, le vice-champion olympique tricolore a pris une nouvelle dimension.

« Je trouve que chaque domaine de son jeu est meilleur », estime-t-il. « Vous allez le voir, on le voit au quotidien. Se concentrer seulement sur le dribble n’aurait pas été un service à lui rendre. Il est clairement meilleur balle en mains, mais chaque aspect de son jeu a progressé. »