Les attentes ne changent rien pour Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder

« Honnêtement, lorsqu’on était nuls, on ne se préoccupait pas de savoir si ‘les autres allaient nous respecter’. » Comme ce temps évoqué par Shai Gilgeous-Alexander semble lointain pour le Thunder et lui. « SGA » se souvient bien qu’à l’époque, ses coéquipiers et lui se disaient : « Nous ne sommes pas là où on veut être. »

Il s’agissait vraisemblablement de la deuxième saison de l’ancien joueur des Clippers à Oklahoma City (2020-21). Après le départ de Chris Paul, son équipe avait plongé avec seulement 22 victoires au compteur, puis seulement 24 l’année suivante…

Une reconstruction éclair plus tard, et voilà le Thunder de nouveau sur le devant de la scène avec cette première place acquise l’an dernier au sein de la conférence, et une demi-finale de conférence en playoffs. OKC ne peut plus se cacher, surtout après son recrutement estival.

Pour autant, « SGA » assure que ces attentes « ne changent rien ». « Notre plus grande préoccupation a toujours été le quotidien et le fait d’essayer de s’améliorer chaque jour, d’être meilleur que la veille. C’est la raison pour laquelle on est arrivés là où on était l’année dernière. Garder la même mentalité est dans notre meilleur intérêt, et c’est ce qu’on va continuer à faire », affiche le Canadien.

Alors Shai Gilgeous-Alexander n’a pas vraiment la tête aux objectifs personnels. Ce qui compte pour lui, c’est plutôt de conserver la « camaraderie » en place. « Surtout avec les nouveaux venus » (Isaiah Hartenstein et Alex Caruso), qui a priori n’ont pas les profils pour faire dynamiter un groupe.

Le Thunder et lui n’entendent pas « reproduire la même chose » que l’année dernière. « On essaye d’être meilleurs. Tant qu’on garde le cap et qu’on fait ce qui nous a permis d’arriver jusqu’ici, tout ira bien. Nous sommes plus préoccupés par ça que par les attentes ou ce que nous sommes censés être ou ne pas être. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 Total 386 33 49.6 34.9 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.