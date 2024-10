Avec Paul George, Nick Nurse voit le niveau au-dessus

Comme Joel Embiid doit être ménagé, même à l’entraînement et même si c’est difficile pour lui, les Sixers ne peuvent pas totalement aligner leur trio, formé par le MVP 2023, Paul George et Tyrese Maxey. Pour autant, le second n’a aucun doute sur le potentiel et la réussite de cette association.

L’ancien des Clippers estime que cela peut « extrêmement bien » fonctionner, même s’ils vont bien devoir s’adapter les uns aux autres. « Jouer sans le ballon. Continuer de trouver mon rythme, de rester agressif que j’ai ou non le ballon », poursuit-il. « Je vais me donner pour l’équipe, que ce soit en matière de spacing, de coupes, ou pour donner des ballons à Maxey et Embiid. »

Le niveau au-dessus

En attendant de voir le trio se mettre en action durant la saison régulière, les entraînements ont apporté du plaisir à Nick Nurse. Car avec Paul George, il a une sacrée arme supplémentaire à disposition.

« Il y a eu des situations où, en lui donnant le ballon, on a vu le niveau de jeu qu’il possède. On le voit, on le sent : c’est un niveau au-dessus », constate le coach, admiratif. « C’est assez cool. Et ça aide aussi, pour les situations de fin de quart-temps, de match, dans les moments importants. »

L’ancien entraîneur de Toronto a aussi souligné les qualités défensives de sa recrue. « Il a le truc pour être bien placé et savoir faire le geste juste défensivement », glisse-t-il, tandis que Paul George s’imagine avec Caleb Martin et Kelly Oubre Jr. sur les ailes.

« C’est une première impression de ce que peut devenir notre équipe en défense. Eux et moi, on arrive à créer du désordre dans le périmètre », se félicite l’ancien d’Indiana. « C’est ce que je retiens des premiers jours du training camp : notre capacité à défendre au large. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.