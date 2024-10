Paolo Banchero veut davantage se faire entendre

Parmi les joueurs plus attendus de la saison à venir, il y a sans doute Paolo Banchero. Rookie de l’année en 2023, All-Star en 2024, l’intérieur d’Orlando symbolise les progrès – et les ambitions – de son équipe ces dernières années. En toute logique, on en veut plus, la franchise aussi, dans tous les domaines.

« Je ne pense pas qu’il y ait un secteur du jeu où on puisse dire que c’est là qu’il doit franchir un cap », annonce Jeff Weltman, le président du Magic. « C’est une progression continue, sur et en dehors du parquet. Il comprend véritablement comment utiliser ses qualités pour exploiter son jeu, rendre ses coéquipiers meilleurs. »

Le dirigeant précise ensuite qu’il pense que le joueur a ses propres axes de progression, ce que ce dernier confirme en mettant l’accent sur la dimension physique. Les playoffs et ce premier tour perdu face aux Cavaliers lui ont ouvert les yeux.

« Je me suis rendu compte en playoffs qu’il fallait être en parfaite forme physique pour aller loin. Après le Game 7, j’étais totalement épuisé », raconte-t-il. « Dans ma tête, je me disais que Cleveland allait jouer Boston deux jours après et me demandais comment j’aurais fait pour repartir pour une nouvelle série, voire plus. J’ai compris que je devais être en meilleure forme. J’ai passé à l’été à travailler ça, j’ai bossé sur mon corps trois à quatre jours par semaine. »

Parler dès que nécessaire

Autre point sur lequel Paolo Banchero insiste : la communication. « Quand j’étais à Duke, à l’âge de 18 ans, Mike Krzyzewski était constamment sur mon dos pour que je parle puisque j’étais le meilleur joueur de l’équipe », se souvient-il. « Je devais parler, je ne pouvais pas me taire. Je vois bien le jeu donc si je ne parle pas, cela ne rend service à personne. »

Maintenant qu’il a un statut de All-Star, qu’il est le leader d’Orlando, il doit continuer dans cette direction et ne pas hésiter à prendre la parole. Ce qu’il ne faisait pas naturellement au début en NBA.

« La première année, on ne dit pas grand-chose car on n’est pas sûr de bien faire les choses. La deuxième saison, je pense avoir fait mieux, mais c’était encore irrégulier », compare l’intérieur floridien. « Cette année, je veux être une voix très constante pour l’équipe et le groupe. Quand je vois quelque chose, je le dis à tous, tout simplement, aux joueurs comme aux coaches. Ainsi, on évite que les problèmes continuent et reviennent. En étant un leader plus régulier, une voix plus présente, on passera un cap. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.