Angel Reese absolument dégoûtée par le renvoi de la coach du Sky

Privé d’Angel Reese pour la fin de saison, le Chicago Sky a craqué dans la dernière ligne droite, et s’est fait doubler sur le fil par l’Atlanta Dream dans la course aux playoffs. Une élimination synonyme de limogeage pour l’ancienne légende Teresa Weatherspoon, dont c’était la première saison à la tête de l’équipe.

Engagée il y a un an, Teresa Weatherspoon affiche un bilan de 13 victoires pour 27 défaites, et elle paie un lourd tribut à cette fin de saison ratée : 3 victoires en 16 rencontres après les Jeux olympiques. Une décision qui ne passe pas chez Angel Reese, la nouvelle star de Chicago.

« Les mots me manquent pour dire ce que cette femme a représenté pour moi à un moment aussi crucial de ma vie », écrit la rookie du Sky. « Elle était la seule personne qui croyait en moi. Celle qui m’a fait confiance. Beaucoup ne savent même pas ce que c’est que d’être une femme noire dans le sport quand personne ne croit en vous. Tu as eu un travail difficile. Toutes les circonstances dingues que nous avons traversées cette année et quand tu étais dos au mur, tu as toujours cru. Je suis venue à Chicago grâce à VOUS. Tu es une héroïne méconnue dans ma vie. En peu de temps, nous avons construit une relation qui durera toujours. »

Ancienne assistante des Pelicans, Teresa Weatherspoon a joué pendant sept ans en WNBA, de 1997 à 2004, puis elle était devenue coach en NCAA, à Louisiana Tech.

Ce renvoi illustre en tout cas l’instabilité qui règne dans la franchise de l’Illinois depuis le titre de 2021. Le club va ainsi désormais devoir partir en quête d’un quatrième coach en deux ans, alors que les anciennes leaders de l’équipe (Kahleah Copper, Marina Mabrey, Courtney Vandersloot…) ont toutes quitté le navire.