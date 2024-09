Les Blazers porteront un patch en hommage à Bill Walton

A l’instar des Lakers, endeuillés par la mort de Jerry West en juin, les Blazers vont coudre sur leurs maillots un patch pour honorer la mémoire de Bill Walton, terrassé par un cancer le 27 mai dernier. Au niveau de l’épaule gauche, Scoot Henderson et ses coéquipiers porteront pendant toute la saison un petit bandeau multicolore floqué du numéro 32.

Disparu à l’âge de 71 ans, Bill Walton est considéré par certains comme le meilleur joueur de l’histoire de la franchise. Hall of Famer, l’ancien pivot de UCLA a mené l’équipe au titre en 1977, récoltant le trophée de MVP des Finals. La saison suivante, il est carrément élu MVP de la NBA après avoir pourtant manqué un tiers des rencontres.

Une soirée hommage le 9 mars 2025

Membre du Top 75 des meilleurs joueurs de l’histoire alors qu’il a disputé moins de 500 matches en carrière, Bill Walton était une personnalité unanimement appréciée de toutes et tous, et les Blazers ont choisi le 9 mars 2025 pour lui rendre un hommage plus solennel.

Ce sera pour la réception des Pistons, une franchise dans laquelle on trouve son fils Luke, parmi les assistants de JB Bickerstaff, le nouveau coach de Detroit.