Frustré par son passage NBA, Stanley Johnson veut s’épanouir en Turquie

Signé, puis échangé ou coupé. En un peu moins d’une décennie dans la Grande Ligue, en particulier ces dernières saisons, Stanley Johnson n’aura cessé de connaître l’instabilité.

Si bien qu’après un dernier bout de saison disputé avec les Spurs durant l’exercice 2022.23, avant une saison passée dans l’antichambre de la NBA l’an passé, il a décidé de jeter l’éponge.

« J’étais dans une situation un peu compliquée en NBA. Cela faisait trois ans que je ne trouvais pas l’environnement que je voulais. Même si je jouais bien, je ne recevais que des contrats minimums. La saison d’après, je n’ai pas pu participer au camp d’entraînement et j’ai reçu un contrat de deux ans d’une autre équipe, mais j’ai été échangé par la suite. Il m’est arrivé d’être coupé alors que je jouais bien. Je me suis dit qu’il fallait que je revienne à l’essentiel », livre-t-il.

Cet « essentiel » l’a emmené cet été vers une destination jusqu’ici inconnue pour lui : la Turquie et son club de l’Anadolu Efes. « Je voulais un environnement où je pourrais avoir un camp d’entraînement approprié, jouer régulièrement et me battre pour gagner », justifie l’ailier auprès d’Eurohoops, qui intègre ainsi la longue liste de « NBAers » partis en Europe.

Jouer régulièrement et être régulier a été l’une de ses problématiques en NBA. Après avoir donné un aperçu de son potentiel durant ses quatre premières saisons à Detroit, où il est arrivé à l’âge de 19 ans, il a eu du mal à se stabiliser par la suite.

Pas le même développement chez les Raptors

Après un court passage chez les Pelicans, il a rebondi aux Raptors. « Lorsque je suis arrivé à Toronto, j’ai suivi de près le développement de joueurs comme Norman Powell, OG Anunoby et Pascal Siakam, voyant comment ils s’amélioraient chaque jour. Je ne dis pas cela pour blâmer qui que ce soit, mais ils ont eu un processus de développement très différent », juge-t-il.

Les trois hommes en question sont très bien installés dans la ligue, avec des contrats allant de 20 millions de dollars la saison jusqu’au double. Le 8e choix de la Draft 2015 débarque, lui, dans un environnement nouveau auquel il s’est familiarisé en suivant les performances de son compatriote, Nigel Hayes-Davis, resté au Fenerbahce cet été, malgré un intérêt de franchises NBA. Les deux hommes ont le même entraîneur personnel.

Stanley Johnson n’a d’ailleurs « pas du tout » été surpris de voir son compatriote s’emparer du record de points lors d’un match d’Euroleague, avec 50 unités en mars dernier : « Il peut marquer 50 points ou dépasser les 30 points quand il le souhaite. On doit se préparer en conséquence pour nous assurer que cela ne se reproduise pas lorsqu’on l’affronte. »

Il ne sera pas le seul joueur à surveiller au sein d’une EuroLeague qui semble avoir gagné en densité. Stanley Johnson, qui espère voir payer le travail au niveau de son tir, est pressé de démarrer : « Cela fait longtemps que je n’ai pas eu l’occasion de jouer une saison complète ou de participer à un camp d’entraînement. C’est pourquoi je suis très enthousiaste à l’idée des performances que je vais réaliser la saison prochaine. Je suis persuadé que j’obtiendrai de bons résultats. »

Stanley Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DET 73 23 37.5 30.7 78.4 0.8 3.4 4.2 1.6 2.4 0.8 1.6 0.2 8.1 2016-17 DET 77 18 35.3 29.2 67.9 0.5 2.0 2.5 1.4 1.6 0.7 0.9 0.3 4.4 2017-18 DET 69 27 37.5 28.6 77.2 0.5 3.2 3.7 1.6 2.5 1.4 1.1 0.2 8.7 2018-19 * All Teams 66 18 38.9 28.8 78.1 0.5 2.8 3.3 1.3 1.7 0.9 1.2 0.2 6.9 2018-19 * DET 48 20 38.1 28.2 80.4 0.5 3.1 3.7 1.3 1.9 1.0 1.2 0.3 7.5 2018-19 * NOP 18 14 41.8 32.4 69.2 0.5 1.8 2.3 1.6 1.2 0.7 1.4 0.1 5.3 2019-20 TOR 25 6 37.3 29.2 56.3 0.3 1.2 1.5 0.8 0.6 0.2 0.6 0.2 2.4 2020-21 TOR 61 17 38.2 32.8 80.0 0.5 2.0 2.5 1.5 1.9 0.9 0.9 0.3 4.4 2021-22 LAL 48 23 46.6 31.4 71.6 0.7 2.5 3.2 1.7 2.3 0.9 0.7 0.3 6.7 Total 419 20 38.4 30.0 75.4 0.6 2.6 3.1 1.5 2.0 0.9 1.1 0.2 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.