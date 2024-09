L’Anadolu Efes a réussi à recruter Jordan Nwora mais pas Cedi Osman

Les transfuges, passés de la NBA à l’Europe, ont été nombreux durant l’intersaison. Parmi eux, deux joueurs étaient dans le viseur de l’Anadolu Efes : Jordan Nwora et Cedi Osman. Le premier dossier s’est bien passé, avec une signature du champion 2021 avec les Bucks pour au moins une saison.

« On a travaillé très dur cet été et c’est grâce à notre président, aux dirigeants, qui ont permis d’élargir nos horizons et de discuter avec nos amis de la NBA. Avec le GM, Alper Yılmaz, on a bossé dur pour aller au bout de ce transfert et on a eu la chance de le conclure », raconte le coach du club turc, Tomislav Mijatovic, à EuroHoops. « Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain, même si on a donné l’impression du contraire. Il y a eu des gros efforts et des discussions. »

Le coach ne voyait pas Cedi Osman quitter la NBA

En revanche, pour Cedi Osman, ça n’a pas fonctionné puisqu’on sait que l’ailier turc n’a pas décidé de rentrer chez lui. Il a préféré rejoindre le Panathinaikos et son effectif XXL. L’Anadolu Efes a-t-il tenté de le recruter ?

« Cedi et moi, on parle de plein de choses. En réalité, on se parle 10 à 15 fois par été, soit en face-à-face ou au téléphone. Je parle constamment à Cedi et cet été ne fait pas exception. On échange des idées, des pensées », poursuit Tomislav Mijatovic. « Oui, j’ai été en communication avec lui pendant ce processus. J’étais surpris, et je lui ai dit, de ne pas le voir signer avec une équipe NBA. J’étais sûr qu’il allait rester en NBA. »

Le coach du club double vainqueur de l’Euroleague ces dernières années (2021 et 2022) met bien l’accent sur la situation de l’ancien de Cleveland, qu’il n’imaginait pas revenir en Europe.

« Alors que l’on avait déjà rempli notre effectif, il était encore libre… Je le répète : je ne pensais pas qu’il allait quitter la NBA », insiste-t-il. « Néanmoins, c’est arrivé et il a signé au Panathinaikos. C’est sa décision. Il rejoint un grand coach et le champion d’Europe en titre. Je ne suis pas surpris par ce choix mais par le fait qu’il n’a pas signé plus tôt dans l’été en NBA. »