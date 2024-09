Cedi Osman au Panathinaikos : « Une décision facile »

Invité par les Lakers pour leur « training camp », Cedi Osman s’est évidemment dit qu’il valait mieux que ça, et sans surprise, l’ailier turc a suivi la voie d’Evan Fournier. Comme le Français, il a décidé de poursuivre sa carrière en Grèce. Un choix logique et facile selon lui.

« Le processus a été long, mais c’était une décision facile pour moi » a expliqué Cedi Osman à son arrivée à Athènes. « Je connais le Panathinaïkos depuis de nombreuses années. J’ai joué contre eux quand j’étais gamin, et Ergin [Ataman] était mon entraîneur depuis que je suis gamin. Il y avait des contacts avec d’autres équipes, mais le choix n’a pas été très difficile pour moi. »

Il promet le « back-to-back »

Interrogé sur cette invitation au camp des Lakers, il confirme qu’il y avait « quelques équipes NBA avec lesquelles il discutait ». « Mais au final, il fallait que j’avance. J’arrive dans une équipe qui a gagné sept fois l’Euroleague, et qui reste sur un doublé Euroleague-championnat ».

Au Panathinaikos, Cedi Osman aura comme coéquipiers Kostas Antetokounmpo, Lorenzo Brown, Jerian Grant, Marius Grigonis, Juancho Hernangomez, Panagiotis Kalaitzakis, Mathias Lessort, Konstantinos Mitoglou, Dimitris Moraitis, Kendrick Nunn, Ioannis Papapetrou, Kostas Sloukas et Omer Yurtseven ! L’effectif est exceptionnel, mais il le faut pour répondre au recrutement XXL de l’Olympiakos.

« C’est pour ça que je suis venu ici » répond-il. « On a une super équipe, et ils ont fait un boulot incroyable la saison passée. Mais cette année, je pense que le championnat sera encore plus difficile. Beaucoup d’équipes ont réalisé de gros transferts. Mais on reste évidemment les meilleurs, et on va aller chercher le doublé. »