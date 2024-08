Jordan Nwora file en Turquie

Nouveau départ pour Jordan Nwora qui, après avoir passé quatre ans aux États-Unis et au Canada, entre Milwaukee, Indiana puis Toronto, fait le choix de rejoindre l’Europe, et plus précisément la Turquie, où il s’engage pour un an (avec une année en option) avec l’Anadolu Efes.

À Istanbul, l’ailier de 25 ans retrouvera quelques noms bien connus du paysage NBA et FIBA, comme Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier, Shane Larkin ou encore Stanley Johnson. Drafté en 2020 (45e choix) mais arrivé en fin de contrat avec les Raptors, c’est la première fois qu’il jouera ailleurs qu’en Amérique et il rejoint un club majeur du circuit européen et du championnat turc.

Sacré champion NBA en 2021 avec les Bucks, Jordan Nwora s’est principalement distingué par ses qualités de scoreur et il affiche 7.6 points et 3.2 rebonds de moyenne (à 38% à 3-points), en plus de 200 matchs dans la Grande Ligue. Un renfort de choix dans le secteur offensif pour l’Anadolu Efes, qui cherchera à redevenir champion de Turquie et à regagner l’Euroligue la saison prochaine.

Jordan Nwora Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIL 30 9 45.9 45.2 76.0 0.3 1.7 2.0 0.2 0.7 0.5 0.8 0.2 5.7 2021-22 MIL 62 19 40.3 34.8 83.7 0.6 3.0 3.6 1.0 1.3 0.4 0.9 0.3 7.9 2022-23 * All Teams 62 19 43.6 40.8 79.1 0.8 2.9 3.7 1.4 1.2 0.4 1.1 0.2 8.7 2022-23 * MIL 38 16 38.6 39.2 86.0 0.8 2.3 3.1 1.0 0.9 0.3 0.9 0.2 6.0 2022-23 * IND 24 25 47.6 42.2 72.1 0.9 3.8 4.7 2.1 1.7 0.5 1.3 0.3 13.0 2023-24 * All Teams 52 14 46.2 33.6 83.0 0.5 2.3 2.9 1.2 0.9 0.5 1.0 0.3 7.0 2023-24 * TOR 34 16 46.5 34.7 83.3 0.6 2.8 3.4 1.3 0.9 0.6 1.2 0.4 7.9 2023-24 * IND 18 10 45.1 30.6 81.8 0.4 1.4 1.8 1.0 1.1 0.3 0.7 0.1 5.2 Total 206 16 43.3 37.6 80.7 0.6 2.6 3.2 1.1 1.1 0.4 1.0 0.3 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.