Harry Giles va tenter de se faire sa place aux Hornets

Les « training camp » ne vont pas tarder à débuter, et il faut se dépêcher pour obtenir les dernières invitations. À Charlotte, Shams Charania indique qu’on a décidé de faire venir Harry Giles.

L’intérieur de 26 ans est ainsi libre de tout contrat, après avoir disputé 16 matchs avec les Nets la saison dernière, puis 7 avec les Lakers. Même si « l’insider » de The Athletic parle d’un contrat d’un an, il s’agit sans doute d’une offre non garantie, qui lui ouvre simplement l’accès au camp d’entraînement de l’équipe.

Il n’est d’ailleurs pas le seul invité puisque Keyontae Johnson, Caleb McConnell et Joel Soriano tenteront de marquer des points auprès de Charles Lee, le nouveau « head coach » de la franchise.

C’est que les Hornets n’ont que 13 contrats garantis et peuvent donc encore signer un voire deux joueurs supplémentaires. Dominant au lycée, le champion U17 (2014) et U19 (2015) avec les Etats-Unis fut même un temps le basketteur le plus coté des Etats-Unis en « high school ». Avant que les blessures ne fassent dérailler sa carrière.

L’EFFECTIF 2024/25 des CHARLOTTE HORNETS

Meneurs : LaMelo Ball, Vasilije Micic, Tre Mann, Nick Smith Jr.

Arrières/ailiers : Brandon Miller, Miles Bridges, Grant Williams, Tidjane Salaün, Josh Green, Cody Martin, Seth Curry

Intérieurs : Nick Richards, Mark Williams, Taj Gibson

TWO-WAY CONTRACTS : Moussa Diabate, KJ Simpson