Mathias Lessort voulait absolument ressentir l’atmosphère des 42 000 spectateurs d’Athènes

Un record de l’ère moderne. Un stade mythique. Le Panathinaikos voulait du spectaculaire pour son sixième tournoi Pavlos Giannakopoulos, tour de chauffe amical pour l’Euroleague avec le Partizan Belgrade, le Maccabi Tel-Aviv et l’Anadolu Efes invités au Stade panathénaïque d’Athènes devant… 42 000 personnes en plein air !

De quoi donner des fourmis dans les jambes à Mathias Lessort qui, même blessé, voulait goûter à l’ambiance.

« Je voulais vraiment jouer, mais les docteurs ne voulaient pas » a expliqué l’intérieur des Bleus, ralenti par une entorse. « Donc j’ai passé un accord avec Coach Ataman pour qu’il me laisse jouer quelques minutes, et que je puisse vivre ces moments sur le court. Je voulais ressentir ça. L’atmosphère était incroyable. »

Sans Lorenzo Brown et Panagiotis Kalaitzakis, et avec Kostas Sloukas, Matias Lessort et Kostas Antetokounmpo gênés par des blessures, le Panathinaikos s’est toutefois incliné face au Partizan Belgrade (75-64).

Les 42 000 présents dans le mythique Stade panathénaïque, inauguré en 330 avant Jésus-Christ et rénové pour les premiers JO de l’ère moderne, en 1896, constituent en tout cas un record pour l’Euroleague, dans sa forme actuelle.

Même si on rappellera qu’en 1968, le stade avait accueilli 80 000 spectateurs pour la finale de la Coupe des Coupes !