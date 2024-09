L’objectif de Bogdan Bogdanovic ? Disputer les 82 matchs de la saison régulière

Bogdan Bogdanovic va entamer sa huitième saison en NBA, sa cinquième chez les Hawks. Et si on l’a vu cet été en Europe avec un maillot du Partizan Belgrade, l’arrière/ailier n’est lui pas prêt à retraverser l’Atlantique.

« Je voulais soutenir le club où j’ai débuté ma carrière pro » explique-t-il. « Tout le monde sait à quel point j’aime le Partizan. Je me suis entraîné dans leur salle, ils m’ont offert les conditions dont j’avais besoin et je voulais leur envoyer un message de remerciement. Je sais que tout le monde attend une promesse (qu’il y revienne) mais, pour ne pas vous mentir, je me concentre sur la NBA, et sur le fait d’être le meilleur possible. »

Le plus âgé du jeune effectif des Hawks

Évidemment, s’il doit revenir en Europe, le meilleur marqueur de l’histoire de la sélection serbe admet que « les émotions dicteront sûrement » son choix. Traduction : il remettrait donc sans doute le maillot du Partizan.

En attendant, à 32 ans, son objectif à court terme est surtout d’éviter les blessures, qui l’ont souvent ralenti.

« Je veux jouer les 82 matchs (de la saison régulière). Je n’ai jamais réussi à le faire et c’est très difficile. La saison dernière, j’ai manqué deux matchs (trois, en fait, ndlr), un parce que j’étais malade et l’autre parce que j’étais blessé. Je pense que je peux le faire cette saison » conclut-il, alors qu’il sera le joueur le plus âgé de l’effectif, et donc un mentor pour les jeunes comme Zaccharie Risacher. « On doit travailler sur l’atmosphère collective, parce qu’on a beaucoup de jeunes joueurs, mais on peut faire des choses avec Trae Young, Capela, Hunter… C’est un nouveau défi pour moi mais, en NBA, tout est possible, partout. Simplement, il faut avoir la foi, et de la persévérance. »

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.1 1.7 0.3 15.2 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.3 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 Total 449 29 43.8 38.4 84.3 0.5 2.9 3.4 3.3 2.1 1.0 1.4 0.3 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.