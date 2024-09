Ben Simmons prêt pour le « training camp »

C’est si rare depuis son arrivée en NBA que c’est presque un événement ! Opéré pour la deuxième fois du dos en deux ans en mars dernier, Ben Simmons a reçu le feu vert du staff médical des Nets pour participer au « training camp » à partir de la semaine prochaine. Tout l’été, son agent avait partagé des vidéos pour prouver que son client s’entraînait à fond, et qu’il avait retrouvé ses qualités. « Ben est totalement autorisé à s’entraîner, et il participera au début du camp. Il est impatient que ça commence » a déclaré son agent Bernie Lee à TNT.

Sujet à des problèmes d’hernies discales et de névralgies depuis quelques années, l’ancien meneur des Sixers n’a pu jouer que 57 matchs sur les 190 possibles depuis son arrivée à Brooklyn début 2022. La saison passée, il n’a ainsi joué que 15 matches !

Libre dans un an, il doit toucher 40 millions de dollars en 2024/25, et son nouvel agent, Bernie Lee, s’est engagé à lui permettre de retrouver le meilleur niveau. « Pendant l’intersaison, on va mettre en place des procédures et on fera appel à des intervenants extérieurs pour lui permettre d’aller de l’avant et de reprendre sa carrière au niveau qu’il avait atteint avant de se blesser », avait-il expliqué.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 Total 332 33 56.0 13.9 58.9 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.