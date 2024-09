Alors que le célèbre Adrian Wojnarowski vient d’annoncer qu’il laissait les scoops de la NBA pour un rôle de GM dans son « alma mater » de St. Bonaventure (dans l’Etat de New York) en première division NCAA, c’est un autre journaliste, certes moins connu, Mike Singer, qui a lui aussi changé de casquette. Mais en NBA !

Les Nuggets ont effectivement annoncé cette semaine plusieurs changements au sein de leur staff technique, avec notamment la promotion de Tedd Checovich au poste de directeur du scouting. Et donc qu’ils avaient recruté l’ancien reporter du journal local, le Denver Post, dans un rôle de directeur de l’information et de la stratégie.

« Beat writer » des Nuggets pendant cinq saisons, de 2018 jusqu’au titre de 2023, Mike Singer avait passé les derniers mois à écrire une biographie de Nikola Jokic intitulée : « Why So Serious? The Untold Story of NBA Champion Nikola Jokic », qui va sortir incessamment sous peu.

Il suit en tout cas la trajectoire de Lee Jenkins et Royce Young, qui avaient respectivement quitté Sports Illustrated et ESPN pour intégrer les Clippers et le Thunder. Où ils travaillent toujours.