En vue des playoffs, Kelsey Mitchell a demandé conseil à D’Angelo Russell

Choisie en deuxième position de la Draft 2018 par l’Indiana Fever, Kelsey Mitchell dispute donc sa septième campagne WNBA avec le club d’Indianapolis, mais elle n’avait jusqu’à présent jamais goûté aux playoffs.

Ce sera le cas cette année, suite à l’arrivée de Caitlin Clark, puisque l’équipe (20 victoires – 19 défaites) va finir avec un bilan à l’équilibre pour la première fois depuis 2016, l’année de la dernière participation du Fever à la postseason. De quoi s’offrir un premier tour face au Connecticut Sun ou aux Las Vegas Aces.

À 28 ans, Kelsey Mitchell va donc disputer sa première campagne de playoffs en WNBA, alors qu’elle est la meilleure marqueuse de son équipe, avec 19.6 points de moyenne, juste devant Caitlin Clark.

Des liens créés en NCAA

Et pour préparer cette échéance importante, elle a confié avoir appelé un ami à elle, déjà passé par là.

« J’ai récemment parlé à mon ami D’Angelo Russell » a-t-elle confié. « Nous nous connaissons depuis longtemps. Lui et moi, nous nous sommes entraînés ensemble à Ohio State. Nous nous connaissons un peu, alors c’était bien d’avoir une conversation sur les playoffs. J’ai également eu l’occasion de parler à [Miles] McBride… Il a connu un beau parcours avec les Knicks, donc il sait aussi ce que c’est. Nous venons de la même ville. J’aime obtenir autant d’informations que possible, et c’est passionnant d’en entendre parler. »

Les mauvaises langues diront sans doute que D’Angelo Russell n’est peut-être pas la meilleure personne pour discuter des playoffs, puisqu’il y a souvent déçu, au point de finir sur le banc en finale de conférence 2023.