Les Lakers signent Christian Koloko tout en conservant Armel Traoré

L’arrivée de Christian Koloko aux Lakers allait forcément faire un malheureux puisque l’effectif de Los Angeles était déjà plein, avec 15 joueurs avec des contrats garantis et trois « two-way contracts ».

Qui d’Armel Traoré, Blake Hinson ou Colin Castelton allait donc être libéré pour faire la place à l’intérieur camerounais, autorisé à rejouer après un problème de caillot sanguin qui a nécessité une opération, et mis en danger la suite de sa carrière ? C’est finalement l’ailier Blake Hinson, passé par les universités d’Ole Miss et de Pittsburgh, qui a été sacrifié par les « Purple & Gold ».

De quoi permettre au grand frère de Nolan Traoré de garder sa place dans l’effectif californien, et donc bel et bien de démarrer sa carrière outre-Atlantique, en faisant la navette entre la NBA et la G-League. Mais aussi à Christian Koloko de tenter de relancer sa carrière après ce gros coup d’arrêt.

EFFECTIF DES LAKERS 2024/25

Meneurs : D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino

Arrières/ailiers : LeBron James, Austin Reaves, Max Christie, Dalton Knecht, Cam Reddish, Maxwell Lewis, Bronny James

Intérieurs : Anthony Davis, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Christian Wood, Jaxson Hayes

Two-way contracts : Armel Traoré, Colin Castleton, Christian Koloko