La saison 2023-2024 a été le théâtre de l’arrivée de la marque Skechers sur le marché des chaussures dédiées à la pratique du basket, avec comme têtes d’affiche des égéries comme Terance Mann, Julius Randle et surtout Joel Embiid ! Le segment est déjà bien rempli, mais paradoxalement, de plus en plus d’équipementiers parviennent à s’y faire une place.

Pour cette deuxième saison, la marque américaine va continuer de mettre le paquet, avec cette fois la sortie de nouveaux coloris de la SKX Resagrip aux couleurs… de Snoop Dogg ! Ambassadeur de luxe de Team USA durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, le rappeur-producteur américain (également sponsorisé par Skechers) est mis à l’honneur sur deux modèles.

En vente sur Amazon

Le premier est sobre, en blanc et gris et le second en rouge-orange avec une touche de bleu turquoise. Le logo « S » de Snoop Dogg remplace celui de Skechers au niveau de la malléole et de la languette.

Les deux paires de SKX Resagrip « Snoop Dogg » sont disponibles au prix de 175 euros sur Amazon.