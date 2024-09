Un quatrième coloris pour la GT Hustle 3

Lentement mais sûrement, la GT Hustle 3 continue de se dévoiler. Après avoir mis la paire dans la lumière à l’occasion des Jeux Olympiques, la voici de retour avec un classique de cet été, à savoir le coloris « USA Basketball ».

Celui-ci dispose d’une petite nuance puisqu’il ne reprend pas exactement les couleurs du drapeau américain. La tige en blanc et rouge est en effet contrastée par un « Swoosh » noir. Même chose au niveau de la semelle extérieure, entièrement noire, ou sur les logos présents au niveau du talon et de la languette.

Pour rappel, ce modèle Nike a axé son développement sur trois points principaux : la légèreté, le confort, et le retour d’énergie. On retrouve ainsi une nouvelle unité Air Zoom à l’avant du pied pour agir à la fois sur le confort et le retour d’énergie vers l’avant, complétée par une couche Zoom Air Strobel sur toute la longueur. Côté design, Nike est revenu à du classique après avoir osé davantage sur la Nike GT Hustle 2.

Ce coloris « USAB », qui vient compléter la collection après les trois coloris « Endless Energy », « Blueprint » et « Safari » précédemment sortis en France, est désormais disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.