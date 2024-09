Davis Bertans quitte bien la NBA pour Dubaï

Il est présenté comme « la dernière pièce de notre première saison historique ». Le Dubai Basketball Club vient d’officialiser l’arrivée de Davis Bertans au sein de son effectif. Une belle prise pour cette formation de la Ligue Adriatique (ABA League) susceptible d’intégrer l’Euroleague à l’avenir.

Le montant du contrat n’est pas dévoilé, mais on imagine qu’il est conséquent car le shooteur de 31 ans pesait tout de même 17 millions de dollars la saison passée. Aussi, avant d’être libéré cet été par les Hornets alors qu’il était en plein Tournoi de Qualification Olympique avec la Lettonie, il était censé toucher 5 millions de dollars pour la saison à venir.

Le Letton avait par ailleurs récemment décroché un test avec les Warriors, en vue d’obtenir une hypothétique place au « training camp » de l’équipe. Avec possiblement un contrat minimum à la clé.

Davis Bertans tourne ainsi la page de huit saisons disputées dans la Grande Ligue. Drafté en 2011 par les Pacers (42e choix), il n’avait rejoint la NBA et les Spurs que six ans plus tard. Il s’est construit une réputation de sérieux sniper dans le Texas.

Avant d’exploser le temps d’une saison chez les Wizards avec lesquels il a tourné à plus de 15 points de moyenne (2019-2020). Titulaire d’un énorme contrat, l’ailier-fort n’est jamais parvenu à reproduire un tel niveau d’efficacité par la suite au sein de plusieurs franchises (Mavs, Thunder et Hornets).

Il quitte la NBA après un peu moins de 500 matchs disputés, tournant environ à 8 points de moyenne avec 40% de réussite à 3-points.

Excited to welcome Davis Bertans to our roster – a player with impressive NBA pedigree and the final piece for our historic 1st season #DubaiBasketball #YallaDB

يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع اللاعب دافيس بيرتانس، آخر المنضمين لقائمة الفريق قبل انطلاقة الموسم التاريخي لنادي pic.twitter.com/apsVgS5Svb

— Dubai Basketball Club (@dubaibasket) September 10, 2024