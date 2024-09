Davis Bertans vers le Dubaï BC ?

Où évoluera Davis Bertans cette saison ? À 31 ans, le Letton semblait vouloir rester en NBA, ayant décroché un test avec les Warriors en vue d’obtenir une hypothétique place au « training camp » de l’équipe.

Sauf que plusieurs journalistes européens indiquent que l’ancien joueur des Spurs, des Wizards, des Mavericks, du Thunder et enfin des Hornets aurait finalement accepté de rejoindre le Dubaï BC, ce nouveau club des Émirats arabes unis qui va disputer la Ligue Adriatique (moyennant un chèque de 2.5 millions d’euros et la couverture de tous les frais de transports des équipes déjà engagées) cette saison… avant sans doute d’intégrer l’Euroleague.

Davis Bertans pourrait donc signer un contrat sur plusieurs saisons avec le club, qui va évoluer dans la Coca-Cola Arena (17 000 places) de Dubaï, avec sans doute un énorme chèque à la clef.

Même si rien n’est encore officiel, l’insider Marc Stein confirme de son côté que c’est bel et bien l’issue vers laquelle on se dirige et que l’intérieur shooteur ne devrait plus venir à la rencontre des Warriors, et donc quitter la NBA.

Davis Bertans Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 67 12 44.0 39.9 82.4 0.3 1.1 1.5 0.7 1.1 0.3 0.5 0.4 4.5 2017-18 SAN 77 14 44.0 37.3 81.6 0.2 1.8 2.0 1.0 1.2 0.3 0.5 0.4 5.9 2018-19 SAN 76 22 45.0 42.9 88.3 0.3 3.2 3.5 1.3 1.8 0.5 0.6 0.4 8.0 2019-20 WAS 54 29 43.4 42.4 85.2 0.7 3.9 4.5 1.7 2.6 0.7 1.1 0.6 15.4 2020-21 WAS 57 26 40.4 39.5 87.0 0.3 2.6 3.0 0.9 2.4 0.6 0.6 0.2 11.5 2021-22 * All Teams 56 14 36.0 33.5 90.0 0.2 1.9 2.1 0.6 1.5 0.3 0.3 0.2 5.6 2021-22 * WAS 34 15 35.1 31.9 93.3 0.2 1.6 1.8 0.5 1.6 0.3 0.4 0.2 5.7 2021-22 * DAL 22 14 37.5 36.0 80.0 0.3 2.3 2.6 0.7 1.4 0.3 0.2 0.3 5.3 2022-23 DAL 45 11 43.1 39.0 86.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.2 0.2 0.2 0.2 4.6 2023-24 * All Teams 43 16 39.3 38.0 90.9 0.2 1.2 1.4 0.8 1.3 0.6 0.4 0.3 6.7 2023-24 * CHA 28 21 39.4 37.5 88.9 0.3 1.6 1.8 0.9 1.6 0.8 0.6 0.3 8.8 2023-24 * OKC 15 6 38.5 41.7 93.3 0.1 0.5 0.7 0.6 0.7 0.2 0.1 0.2 2.9 Total 475 18 42.2 39.6 86.3 0.3 2.1 2.4 0.9 1.6 0.4 0.5 0.4 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.