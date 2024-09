Le retour de la KD 4 « Aunt Pearl »

Après avoir ressorti la KD 3 des cartons en 2023, la marque à la virgule a tenu son pari de relancer la KD 4 en 2024. Plusieurs modèles ont déjà émergé, comme la « Year of the Dragon 2.0 », la « Weatherman », la « Galaxy » ou plus récemment la « Nerf ». Cette fois, la chaussure sortie en 2012 va lancer la campagne « octobre rose » visant à promouvoir le dépistage du cancer du sein comme il se doit, puisque c’est la toute première KD 4 « Aunt Pearl » qui va refaire surface.

Pour rappel, la série avait été lancée en hommage à Pearl Williams, une des tantes de Kevin Durant décédée d’un cancer du sein. On retrouve donc du rose sur une majeure partie de la tige et de la semelle, un logo Nike et le logo du joueur en noir sur le strap recouvrant les lacets et sur le talon. La partie arrière de la chaussure est quant à elle habillée d’un imprimé « perle » qui a ensuite disparu sur les modèles suivants, laissant place à des motifs plus épurés.

La KD 4 « Aunt Pearl » est annoncée pour le 3 octobre sur le sol nord-américain au prix de 130 dollars.

(Via SneakerNews)