Frank Ntilikina : « Dès que je suis arrivé à Belgrade, les gens m’ont parlé de Mathias ! »

Parmi la dizaine de recrues du Partizan Belgrade de Zeljko Obradovic, il y a Frank Ntilikina, appelé à faire oublier Aleksa Abramovic par ses qualités de défenseur sur les postes d’arrières. De retour en Europe, le Français a découvert ses nouveaux coéquipiers, mais aussi l’un des publics les plus bouillants d’Europe.

« J’espère être le vrai moi, et je donnerai tout pour ce maillot et cette équipe », prévient le meneur de l’Equipe de France. « Quand nous, les joueurs français, venons ici et que nous voyons la passion et l’amour des fans pour l’équipe et le basket, nous le ressentons et nous le respectons. Je serai tel que je suis ! Je donnerai le maximum pour représenter cette équipe comme elle le mérite, et je sais que les supporters nous aideront. »

Les précieux conseils de Mathias Lessort

Des supporters qui n’ont pas oublié Mathias Lessort qui s’était révélé en Serbie, avant de rejoindre le Panathinaikos.

« Dès que je suis arrivé à Belgrade, les gens ont commencé à me parler de Mathias ! », rapporte Ntilikina. « Je sais à quel point il était important ici et ce qu’il a fait pour l’équipe, pour Belgrade, pour le Partizan. C’est une histoire incroyable, très réussie ! Il m’a beaucoup aidé, il m’a donné des conseils avant que je signe. »

Devenu l’un des meilleurs pivots d’Europe, Lessort a distillé quelques conseils à son coéquipier en sélection, avant de le retrouver cette saison en Euroleague. « Il m’a dit tout ce que j’avais besoin de savoir, quel type de jeu notre entraîneur apprécie, quelle est l’atmosphère, quel est le type de compétition… Je suis reconnaissant qu’il m’ait parlé, qu’il m’ait présenté tout ce qu’il y avait à savoir. »