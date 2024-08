Angel Reese inscrit son nom à côté de celui de Wilt Chamberlain !

Après être devenue la première rookie depuis Shaquille O’Neal à enchaîner deux matches de suite à 20 rebonds et plus, Angel Reese a fait encore mieux avec un 3e match de suite ! C’était face aux championnes en titre, les Las Vegas Aces, et Reese a terminé la rencontre avec 11 points et 22 rebonds.

22 comme son nombre aussi de double-double sur la saison, et elle égale le record pour une rookie détenue depuis 2010 par Tina Charles. Le record absolu est détenu depuis la saison passée par Alyssa Thomas (Connecticut Sun) avec 28 double-double.

A’ja Wilson terrasse le Sky au buzzer

Première joueuse de l’histoire à enchaîner trois matches à 20 rebonds et plus, Reese fait aussi bien que Ben Wallace en 2003 chez les garçons, mais aussi que Wilt Chamberlain en 1973 !

Malheureusement, les exploits au rebond de Reese ne sont pas synonymes de victoires puisque le Sky de Chicago s’incline pour la 3e fois de suite, et c’est A’ja Wilson, au buzzer, qui a terrassé les coéquipières de Reese. Avec 11 victoires pour 18 défaites, Chicago reste 8e, et en position de dernier qualifié pour les playoffs, mais le Dream d’Atlanta (10v-18d) est tout proche.