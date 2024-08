Chet Holmgren touché par le départ de Josh Giddey

Comme il ne voulait pas être remplaçant la saison prochaine, Josh Giddey a quitté le Thunder cet été, échangé contre Alex Caruso et envoyé à Chicago. Un transfert important pour le Thunder, pour augmenter ses ambitions, mais aussi pour Chet Holmgren.

« J’étais vraiment touché quand j’ai vu que Josh Giddey ne serait plus dans l’équipe désormais », avoue-t-il à Paul George dans le podcast de l’ailier des Sixers. « On était tous avec lui, c’était notre pote. Il l’est toujours. Il va faire de grandes choses à Chicago. On est enthousiaste pour lui. »

C’est l’avis de l’Australien qui estimait qu’il « serait difficile d’exploiter tout [son] potentiel, à [son] avis, dans une équipe comme Oklahoma City avec tant de gars talentueux qui avaient besoin de la balle dans les mains, et qui étaient excellents avec la balle dans les mains. Un changement de décor allait peut-être me permettre d’en faire plus ».



La présence d’Alex Caruso, un des meilleurs défenseurs de la ligue à son poste, dans ce groupe ambitieux, va peut-être faire mieux avaler la pilule. Un élément comme le champion NBA 2020 avec les Lakers, deux fois élu dans une All-NBA Defensive Team, peut clairement faire progresser Oklahoma City, qui affichait 56 victoires et avait décroché la première place de la conférence Ouest lors de l’exercice 2023/24.

« On est impatient d’avoir Caruso dans notre équipe », poursuit Chet Holmgren. « C’est un grand défenseur, il met des shoots, il fait les actions qui permettent de gagner des matches, il fait des choix justes. C’est le type de joueur avec lequel on veut jouer. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.7 1.6 2.3 16.6 Total 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.7 1.6 2.3 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.