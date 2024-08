Avec le recul, Carmelo Anthony préfère ses médailles olympiques à un titre NBA

Avec ses quatre médailles d’or olympiques d’affilée et son record de points, Kevin Durant est devenu la référence dans l’histoire de Team USA. Avant lui, c’était Carmelo Anthony, qui cumulait les records de points et trois médailles d’or aux Jeux olympiques (plus une de bronze en 2004). S’il n’a jamais remporté le titre NBA, l’ancien ailier pouvait en revanche se réjouir d’une carrière internationale historique et magnifique.

Néanmoins, n’échangerait-il pas ses médailles pour un trophée NBA ? « Non », avait-il répondu pendant la compétition à Paris. « Quand on parle de sport de manière générale, une médaille, c’est différent d’un titre NBA. Ils ont chacun leur sens, mais une médaille d’or, c’est la passion, la fierté. On ne joue pas pour une ville ou une région, mais pour sa nation. On gagne pour son pays. »

« Il n’y a qu’une poignée d’athlètes d’un pays qui gagne des médailles, et encore moins des médailles d’or »

Quelques jours après cette première déclaration, Carmelo Anthony est revenu plus en détails sur ce sentiment. Sur sa perception d’ailleurs car, il le concède, il n’aurait pas répondu ainsi il y a quelques temps.

« Si on m’avait demandé il y a quelques années, j’aurais dit champion NBA sans doute. Sans aucun doute », admet-il dans son podcast, avant d’indiquer les éléments qui ont changé sa vision. « L’éducation, la compréhension des choses. Je suis un étudiant de ce sport, pas seulement sur le plan des systèmes tactiques, mais en connaissant les différentes strates de ce sport. »

Dans sa première partie de carrière, Melo n’avait visiblement pas pris la mesure de l’impact des Jeux olympiques. « Je n’avais pas ça en arrivant en NBA et au début, en jouant pour Team USA en 2004 et 2006, avant la Redeem Team. Je ne savais pas tout ça », se souvient-il. « En 2008, j’étais seulement en colère car on perdait et content de monter cette équipe, de gagner la médaille d’or. J’étais en mode tueur à l’époque, je ne comprenais pas ce business. »

C’est donc venu avec le temps. « J’ai dû apprendre le basket de manière globale : trois médailles d’or, quatre au total, c’est plus important qu’un titre, à cause de l’impact que cela a », estime-t-il. « Tout le monde ne gagne pas une médaille d’or, d’argent ou de bronze. Il n’y a qu’une poignée d’athlètes d’un pays qui gagne des médailles, et encore moins des médailles d’or. Quand on pense à ça, la perspective change. Bien sûr que je voulais gagner le titre NBA, mais il y a beaucoup de choses à faire pour remporter un titre, sans parler d’en gagner plusieurs. »

Carmelo Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 DEN 82 37 42.6 32.2 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 2.7 1.2 3.0 0.5 21.0 2004-05 DEN 75 35 43.1 26.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.1 0.9 3.0 0.4 20.8 2005-06 DEN 80 37 48.1 24.3 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.9 1.1 2.7 0.5 26.5 2006-07 DEN 65 38 47.6 26.8 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.1 1.2 3.6 0.4 28.9 2007-08 DEN 77 36 49.2 35.4 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 3.3 0.5 25.7 2008-09 DEN 66 35 44.3 37.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 3.0 0.4 22.8 2009-10 DEN 69 38 45.8 31.6 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.3 1.3 3.0 0.4 28.2 2010-11 * All Teams 77 36 45.5 37.8 83.8 1.5 5.8 7.3 2.9 2.9 0.9 2.7 0.6 25.6 2010-11 * DEN 50 36 45.2 33.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.7 0.9 2.8 0.6 25.2 2010-11 * NYK 27 36 46.1 42.4 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 3.3 0.9 2.4 0.6 26.3 2011-12 NYK 55 34 43.0 33.5 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.8 1.1 2.6 0.4 22.6 2012-13 NYK 67 37 44.9 37.9 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 3.1 0.8 2.6 0.5 28.7 2013-14 NYK 77 39 45.2 40.2 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.9 1.2 2.6 0.7 27.4 2014-15 NYK 40 36 44.4 34.1 79.7 1.8 4.8 6.6 3.1 2.2 1.0 2.2 0.4 24.2 2015-16 NYK 72 35 43.4 33.9 82.9 1.4 6.4 7.7 4.2 2.5 0.9 2.4 0.5 21.9 2016-17 NYK 74 34 43.3 35.9 83.3 0.8 5.1 5.9 2.9 2.7 0.8 2.1 0.5 22.4 2017-18 OKC 78 32 40.4 35.7 76.7 0.9 5.0 5.8 1.3 2.5 0.6 1.3 0.6 16.2 2018-19 HOU 10 29 40.5 32.8 68.2 0.9 4.5 5.4 0.5 3.2 0.4 0.8 0.7 13.4 2019-20 POR 58 33 43.0 38.5 84.5 1.2 5.1 6.3 1.5 3.0 0.8 1.7 0.5 15.4 2020-21 POR 69 25 42.1 40.9 89.0 0.5 2.6 3.1 1.5 2.1 0.7 0.9 0.6 13.4 2021-22 LAL 69 26 44.1 37.5 83.0 0.9 3.3 4.2 1.0 2.4 0.7 0.9 0.8 13.3 Total 1260 35 44.7 35.5 81.4 1.6 4.6 6.2 2.7 2.8 1.0 2.4 0.5 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.