C’est le grand jour pour la Giannis Freak 6 !

Après la Giannis Immortality 4 qui a ouvert le bal en début de semaine, Nike passe cette fois la sixième avec la sortie de la sixième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo issue de la série « Zoom Freak »

Cette année, celle-ci a été baptisée Giannis Freak 6. Comme la version précédente, le « Swoosh » inversé a été abandonné, laissant place à une virgule imposante qui déborde sur la semelle. C’est encore le cas sur cette 6e édition, qui a également opté pour un design soigné sur sa tige en monomesh respirant. La semelle est quant à elle composée d’une mousse Cushlon 2.0 et une unité Air Zoom à l’avant du pied sur une semelle extérieure « Freakprint ».

Déjà disponible en France

Ce premier coloris intitulé « Roses » est un hommage à son défunt père Charles Antetokounmpo, et s’illustre par la présence de roses sur l’empeigne en blanc nacré et rose, ainsi que sur la languette pour accompagner le logo du joueur. La semelle ressort en beige, blanc nacré et blanc.

La Giannis Freak 6 est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers avec ce premier coloris « Roses » au prix de 145 euros. D’autres coloris pourraient rapidement sortir, d’ici la reprise de la saison NBA.