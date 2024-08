Dans le Top 5 des meilleurs shooteurs de l’histoire, Joe Harris prend sa retraite

A 32 ans seulement, Joe Harris a décidé de mettre un terme à sa carrière ! Vainqueur du concours à 3-points en 2019 et international américain, l’ancien shooteur des Nets n’avait disputé que 16 rencontres cette saison avec les Pistons avant d’être coupé en février dernier. Sélectionné en 33e position lors de la Draft 2014 par les Cavaliers, Harris avait passé ses deux premières saisons dans l’ombre des superstars de Cleveland, jouant un rôle très limité.

Après un passage en G-League et une grosse blessure, Harris est carrément échangé aux Nets en janvier 2016, et c’est là-bas que sa carrière va véritablement décoller. Sous la houlette du coach Kenny Atkinson, Harris devient l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de la ligue. Après deux ans à Brooklyn, il devient titulaire et remporte le concours de tirs à 3-points lors du All-Star Weekend. Il termine la saison à 47.4% à 3-points, et personne ne fait mieux cette année-là.

Une mission : écarter le jeu pour Kevin Durant et Kyrie Irving

Son profil est si intéressant qu’il intègre Team USA pour la Coupe du monde 2019, et il décroche en 2020 une belle prolongation de contrat : 75 millions de dollars sur quatre ans ! Malheureusement, après cette prolongation de contrat, il ne sera pas d’une grande aide pour Kevin Durant et Kyrie Irving. Même si en 2021, il décroche aussi le titre de shooteur le plus adroit de la NBA, une série de problèmes à la cheville le limite à seulement 14 matchs lors de la saison 2021-2022.

Sa grave blessure à la cheville a laissé des séquelles, et il ne retrouve jamais son niveau de jeu. Finalement, les Nets le transfèrent aux Pistons il y a un an, mais le physique ne suit plus. Il joue une poignée de matches pour 2.4 points par match, et les dirigeants préfèrent le couper avec un gros chèque : 19.9 millions de dollars. En carrière, Harris aura tourné à 43.6% à 3-points, et ça le place dans le Top 5 de l’histoire ! Devant lui, on trouve Steve Kerr, Hubert Davis, Luke Kennard et le regretté Drazen Petrovic.

Joe Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 CLE 51 10 40.0 36.9 60.0 0.1 0.7 0.8 0.5 1.2 0.1 0.5 0.0 2.7 2015-16 CLE 5 3 25.0 25.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 2016-17 BRK 52 22 42.5 38.5 71.4 0.3 2.5 2.8 1.0 2.3 0.6 1.1 0.2 8.2 2017-18 BRK 78 25 49.1 41.9 82.7 0.7 2.7 3.3 1.6 2.0 0.5 1.2 0.3 10.9 2018-19 BRK 76 30 50.0 47.4 82.7 0.7 3.1 3.8 2.4 2.4 0.5 1.6 0.2 13.7 2019-20 BRK 69 31 48.6 42.4 71.9 0.9 3.4 4.3 2.1 2.3 0.6 1.5 0.3 14.5 2020-21 BRK 69 31 50.5 47.5 77.8 0.6 3.0 3.6 1.9 2.0 0.7 0.9 0.2 14.1 2021-22 BRK 14 30 45.2 46.6 83.3 0.4 3.6 4.0 1.0 2.2 0.5 1.1 0.1 11.3 2022-23 BRK 74 21 45.7 42.6 64.3 0.3 1.9 2.2 1.4 1.9 0.5 0.6 0.2 7.6 2023-24 DET 16 11 35.9 33.3 50.0 0.2 0.6 0.8 0.6 1.2 0.2 0.3 0.1 2.4 Total 504 24 47.9 43.6 77.1 0.5 2.5 3.0 1.6 2.0 0.5 1.0 0.2 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.