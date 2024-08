Non, Jayson Tatum n’a jamais dit que les Celtics étaient plus forts que Team USA

C’est une citation de Jayson Tatum qui est devenue virale depuis 24 heures. Sans la moindre source, le compte HoopsMixOnly a balancé ceci à ses quelque 700 000 abonnés : « Avec mon équipe actuelle, qui vient juste d’être championne NBA, nous pourrions battre n’importe qui. Team USA inclus ». Sous ce tweet, un message de promotion pour NBA 2K25 dont la vedette est… Jayson Tatum.

Quoi qu’il en soit, la citation de Tatum a été partagée plus de 10 000 fois et vue 1.5 million de fois sur X ! On l’a aussi vu sur Facebook et Instagram. Evidemment, des internautes s’en sont pris au joueur des Celtics, d’autant plus qu’il sort d’une période très compliquée puisqu’il a peu joué lors des Jeux Olympiques. Mais voilà, cette citation est une « fake news ». Tatum n’a jamais prononcé cette phrase. En fouillant, et en cherchant l’origine de cette fausse citation, on découvre que la seule fois où il a été interrogé sur les Celtics et Team USA, c’était avant la compétition.

A la question de savoir quelle équipe gagnerait, sur un match, entre les Celtics et Team USA, voici ce qu’il avait répondu : « Vous savez, quand vous remportez un titre, cela vous donne un peu de liberté pour dire ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Je roule donc pour les gars avec qui j’ai joué au basket pendant 10 mois et en compagnie de qui, j’ai traversé le pire. J’adore cette équipe dans laquelle je joue. De l’autre côté, il y a une sacrée équipe avec quelques uns des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais ce que je viens de vivre avec mes coéquipiers en remportant un titre nous lie pour toujours. Je nous choisis contre n’importe qui. »