Les Lakers affronteront deux fois les Suns en présaison

Ca y est, les Jeux olympiques sont finis et l’aube d’une nouvelle saison NBA se lève. Les anciens coéquipiers sous la tunique de Team USA seront de nouveau adversaires avec leurs franchises respectives. Certains se rencontreront plus tôt à l’image des duos Kevin Durant – Devin Booker et LeBron James – Anthony Davis, à l’image des oppositions entre Lakers et Suns.

Parce qu’avant de jouer les uns contres les autres en saison régulière, une double confrontation aura lieu en présaison entre les Lakers et les Suns. Les deux équipes se défieront en préparation une première fois le 6 octobre à Palm Springs, à deux heures de Los Angeles.

Une autre rencontre Lakers-Suns est à prévoir du côté de Phoenix entre le 7 et le 14 octobre, selon Azcentral.com. Ce ne sera pas la seule double-confrontation que les Lakers effectueront lors de la préparation. Ils rencontreront également deux fois les Warriors comme ils l’avaient annoncé en mai dernier. Un de ces deux matchs se jouera à la T-Mobile Arena de Las Vegas où se déroule le Final Four de la NBA Cup.

Calendrier de présaison des Lakers

4 octobre contre les Wolves à Palm Springs

6 octobre contre les Suns à Palm Springs

15 octobre contre les Warriors à Las Vegas

18 octobre contre les Warriors à San Francisco

Date à définir contre les Suns

Calendrier de présaison des Suns