Kevin Durant futur actionnaire du PSG !

Alors qu’il vient de remporter une 4e médaille d’or avec les Etats-Unis, Kevin Durant n’était pas uniquement à Paris pour les Jeux olympiques, puisque Foot Mercato et d’autres médias français annoncent qu’il va devenir actionnaire du Paris Saint-Germain ! Grâce à leur sponsor commun, l’ailier des Suns avait déjà porté le maillot du PSG, et désormais il va en devenir co-propriétaire.

Il y a six jours, avant le quart-de-finale face au Brésil, Durant himself s’était rendu au Campus PSG, à Poissy, pour rencontrer les pensionnaires du Centre de formation, mais aussi le coach Luis Enrique, le directeur sportif Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi.

Au Campus PSG pendant les Jeux olympiques

« Nous sommes extrêmement fiers de son lien avec la famille du Paris Saint-Germain car nous partageons les mêmes valeurs et la même vision. Nous avons hâte de renforcer nos liens et de travailler en collaboration avec Kevin et Boardroom pour offrir le meilleur du sport et du divertissement aux fans du monde entier » pouvait-on lire dans le compte-rendu de cette visite.

Pour l’instant, aucune information n’a filtré sur son investissement mais cela confirme l’attrait des stars NBA pour le football européen puisqu’il faut rappeler que LeBron James est actionnaire minoritaire de Liverpool, via Fenway Sports Group, ou encore que Larry Nance Jr. et de TJ McConnell font partie de l’actionnariat de 49ers Enterprises, qui a pris le contrôle à 100% du Leeds United, l’ancien club d’Eric Cantona.