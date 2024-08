Timing idéal pour la sortie de la Curry « Splash 24 »

« Tous les produits sur lesquels je mets mon nom doivent être performants. » La citation est signée de Stephen Curry en personne, exceptionnel face à la Serbie en demie avant d’être le bourreau des Bleus en finale des Jeux Olympiques samedi soir. Il faut croire qu’Under Armour avait senti le coup venir après avoir sorti quelques jours plus tôt la Curry « Splash 24 », nouvelle paire estampillée Curry Brand. De quoi faire patienter le grand public en attendant la sortie de la Curry 12, dévoilée lors de la préparation des Américains pour les Jeux de Paris 2024.

Alors que Steph Curry a terminé la finale avec… 24 points après son extraordinaire enchaînement à 4/4 à 3-points dans le « money time », la « Splash 24 » est composée d’une empeigne en mesh respirante assortie de légers renforts en TPU. La semelle intermédiaire se distingue par une mousse UA Micro G, complétée par une semelle extérieure en caoutchouc.

La paire Under Armour « Curry Splash 24 » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 110 euros, dans un coloris éclatant, intégralement en vert fluo. Un autre coloris « Blue » est disponible sur le site d’Under Armour au même prix, principalement bleu, complété par des touches de jaune et une semele extérieure au motif « marbré » en bleu et blanc.