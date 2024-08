Steve Kerr : « Quelle fierté d’avoir participé à cette soirée »

Les États-Unis ont eu très chaud. Menés pendant quasiment 38 minutes, Stephen Curry et ses coéquipiers ont renversé la vapeur dans le quatrième quart-temps. Une rencontre épique face à une Serbie qui a réalisé le match (presque) parfait pour faire tomber ces « Avengers » américains, avec de l’adresse et de la défense.

« La Serbie a été forte tout le match » admet Steve Kerr. « Chaque fois qu’on entamait une série, ils répondaient par la leur. Des 3+1, des déviations de balle… Ils ont tellement bien joué ce soir ! Je ressens beaucoup de fierté d’avoir participé à un tel match. Je pense que c’est un des plus beaux matches auxquels j’ai participé. En face, ils ont joué le match parfait. Ils nous ont poussés à jouer à notre meilleur niveau possible. Les joueurs ont été incroyables sur le dernier quart. Je suis fier de mon équipe. Quelle fierté d’avoir participé à cette soirée. »

Pour le sélectionneur américain, c’est la densité de l’effectif américain qui a finalement fait la différence.

« Sur 40 minutes de jeu, la somme de nos talents est supérieure. Nous les avons fatigués. Nous avons la plus grande longueur de banc. Toutes les équipes ont de très forts joueurs, mais nous en avons plus. C’est la clé. »

Evidemment, Steve Kerr salue la performance (36 points) de Stephen Curry, qui n’était « qu’une question de temps » et qui est tout de même arrivée « le jour où Team USA en avait besoin ». Le technicien salue également LeBron James, auteur d’un triple-double et qui s’est chargé de Nikola Jokic en défense lors du dernier quart-temps.

« On savait avant d’arriver ici qu’on aurait des difficultés. Ce sont les Jeux olympiques, les règles FIBA, des matches de 40 minutes. À la fin du match, on peut être éliminés. On ne va pas passer en douceur. On doit pouvoir rester solidaires, et c’est ce qui m’a impressionné sur ce match » conclut-il au sujet de ses joueurs.