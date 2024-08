Décevant aux JO, Lorenzo Brown vise l’Euro 2025 avec l’Espagne

Il nous avait laissé sur une performance de haut niveau lors de l’Euro 2022. Élu dans le meilleur cinq de cette compétition remportée par l’Espagne, Lorenzo Brown s’est montré beaucoup moins flamboyant lors de ces Jeux olympiques.

En trois petites rencontres, le meneur de jeu naturalisé, qui avait manqué la Coupe du monde 2023, a certes beaucoup distribué (7 passes par match), mais a terriblement manqué d’adresse aux tirs (6 points à 30% dont 11% de loin) et ballon en main (5 ballons perdus !).

Aussi, son équipe n’est pas parvenue à sortir de ce fameux « groupe de la mort », dont toutes les autres équipes (Australie, Grèce et Canada) ont été éliminées depuis, en quart de finale.

« Un groupe de la mort, je ne dirais pas que c’était plus fort. J’ai juste l’impression que c’était notre chance. La Grèce a fait ce qu’elle avait à faire, le Brésil a fait ce qu’il avait à faire. On s’en est tenu à ça, et on a perdu », résume le natif des États-Unis chez Eurohoops.

Une nouvelle génération arrive

Son équipe, avec le même bilan que l’Australie et la Grèce (1 victoire pour 2 défaites), a terminé dernière de ce groupe et n’a pu passer la phase de poule. Malgré cette déconvenue collective, Lorenzo Brown a vu des signaux positifs dans cette équipe qui a dit adieu à un nouveau cadre historique, Rudy Fernandez.

« C’est toujours en progression. Il y a beaucoup de jeunes talents qui arrivent. Je sais que les joueurs attendent cela avec impatience. Mais j’ai l’impression que les jeunes talents qui arrivent sont tout à fait à la hauteur », remarque-t-il.

Quid de sa propre situation, à 33 ans ? Une nouvelle danse espagnole pour l’Euro 2025 ? « Bien sûr, très certainement », rétorque l’ancien du Maccabi, qui portera le maillot du Panathinaikos l’an prochain.