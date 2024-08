Shai Gilgeous-Alexander surpris par le niveau de jeu d’Andrew Nembhard

Il avait prévenu qu’il ne venait pas en France cet été pour faire de la figuration derrière Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray. Et il a tenu parole. Andrew Nembhard a mis deux matches à entrer dans les Jeux olympiques, étant très discret dans les deux premiers succès du Canada, avec 2 et 5 points.

Puis, face à l’Espagne, il a explosé avec 18 points à 8/10 au shoot. Au point d’étonner Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur de cette partie avec 20 points. « Je savais qu’il était bon, évidemment, mais je ne savais pas qu’il était si bon », sourit la star du Thunder.

« SGA » poursuit alors sa liste de compliments envers le joueur des Pacers. « C’est un joueur très talentueux, qui bosse dur. Il est très calme, peut passer, faire beaucoup de choses qui font du mal à l’adversaire. C’est un luxe de l’avoir. Il a été agressif, a pris ce que la défense lui a donné. Il ne force jamais, il est comme ça. »

Le sixième homme du Canada vit un superbe été jusqu’à maintenant puisqu’il a aussi prolongé avec Indiana, fin juillet et après de bons playoffs, pour 59 millions de dollars et trois saisons supplémentaires.

Andrew Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 75 28 44.1 35.0 79.0 0.5 2.2 2.7 4.6 2.4 0.9 1.7 0.2 9.5 2023-24 IND 68 25 49.8 35.7 80.4 0.5 1.5 2.1 4.1 2.1 0.9 1.5 0.1 9.2 Total 143 26 46.7 35.3 79.7 0.5 1.9 2.4 4.3 2.3 0.9 1.6 0.1 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.