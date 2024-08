Jay Scrubb de retour aux Celtics après sa grave blessure

Les fans des Celtics n’ont pas eu l’occasion de le voir à l’œuvre l’an dernier. Selon le Boston Sports Journal, Jay Scrubb va effectuer son retour à Boston par le biais d’un contrat « Exhibit 10 ».

L’arrière retente ainsi sa chance en NBA, moins d’un an après avoir été victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit lors d’un entraînement avec les Celtics. Alors sous le régime d’un « two-way contract », il avait été contraint de se faire opérer et de faire une croix sur toute la saison.

« C’est arrivé le dernier jour du camp d’entraînement, à la fin de l’entraînement. On faisait du cinq-contre-cinq avec les entraîneurs. Je l’ai senti immédiatement. Je savais que c’était quelque chose. C’est juste difficile d’être dans cette position », se souvient Jay Scrubb ,qui a dû passer par une longue phase de rééducation.

Il avait été coupé par les Celtics à l’époque, mais Brad Stevens lui avait assuré que la franchise l’aiderait dans sa rééducation en mettant ses installations à sa disposition.

Près d’un an plus tard, alors que son retour sur le parquet est imminent, Jay Scrubb bénéficie d’une seconde chance.

Le soutien des Celtics

Une fois qu’il sera complètement rétabli et qu’il aura reçu l’autorisation de jouer, il signera ce contrat, une invitation au camp d’entraînement qui lui permettra de briguer une place avec l’équipe première ou de reprendre sa carrière à l’étage inférieur, avec les Maine Celtics.

On rappelle que l’arrière de 24 ans, drafté au deuxième tour (55e choix) par les Nets en 2020, avait fait quelques apparitions avec Clippers lors de ses deux premières saisons. Limogé par les Californiens durant l’été 2022, alors qu’il se remettait d’une blessure au pied droit, il avait finalement rebondi dans l’équipe de G-League du Magic d’Orlando, avec laquelle il avait tourné à 22 points de moyenne.

Ayant côtoyé les Celtics la saison dernière, Jay Scrubb a réalisé qu’il serait le bienvenu au camp d’entraînement cet automne. Aujourd’hui à 80% de ses capacités, il a encore des choses à régler sur le plan physique, mais il se concentre sur l’impact mental d’une telle convalescence d’un an. Et le soutien des Celtics l’a beaucoup aidé.

Même sans contrat, il a eu l’impression d’être un Celtic. « Parce que j’étais là et que les relations que j’ai nouées et le simple fait d’être là vous donnent l’impression de faire partie de la franchise. Cela m’a donné la motivation de revenir et d’être là avec ces gars. Le fait d’être loin du jeu pour la première fois m’a abattu, je ne savais pas vraiment comment me sentir, mais le fait d’avoir le soutien, ça prend vraiment le dessus. »