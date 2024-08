Gordon Herbert : « Je préfère dompter des lions que apprendre à rugir à des chats »

Championne du monde en titre, l’Allemagne n’a plus perdu en match officiel depuis le… 16 septembre 2022. C’était face à l’Espagne, en demi-finale de l’Euro, et depuis cette défaite, les joueurs de Gordon Herbert ont remporté le bronze dans ce même Euro, puis l’or à la Coupe du monde. Si on ajoute les trois victoires aux Jeux olympiques, on obtient 12 victoires de suite !

Vendredi soir, les Allemands ont humilié les Français pendant 25 minutes pour finalement s’imposer 85-71. À la tête de l’équipe, le tandem Dennis Schroder – Franz Wagner, auteur chacun de 26 points.

« D’abord, ce fut un très bon effort collectif » souligne Gordon Herbert. « Ensuite, on a profité de quelques grandes performances individuelles. Evidemment, il y a Dennis Schroder, et des deux côtés du terrain. Franz et Dennis sont des cheveux de course. Ils peuvent créer pour eux-mêmes et les autres. C’est vraiment génial d’avoir deux joueurs comme ça au large. »

Ne pas laisser d’espace à Wembanyama

A propos de métaphore animale, Gordon Herbert en a une autre pour répondre à une question sur les frères Wagner, dont l’agressivité est l’un des moteurs de l’équipe. « Je préfère que ce soit comme ça que l’inverse… C’est une façon de parler, mais je préfère dompter des lions que apprendre à rugir à des chats » sourit-il.

Qu’a-t-il pensé de la performance de Victor Wembanyama, auteur d’un « double-double » avec 14 points et 12 rebonds ? « Il faut être physique avec lui. Il est très talentueux, et il ne faut pas lui donner d’espace car c’est un joueur épatant » répond le coach canadien. « En deuxième mi-temps, il a un peu pris feu. Il a mis quelques tirs, et on a vu que lorsqu’il a de l’espace, il est très, très bon. »

Des changements productifs

En quart de finale, l’Allemagne affrontera la Grèce, la Serbie ou le Soudan du Sud. Il faudra attendre les résultats du Groupe C pour le savoir. Mais côté allemand, on pense avoir trouvé sa vitesse de croisière.

« On était un peu inquiet après les deux premiers matches » avoue Gordon Herbert. « Nous ne fonctionnions pas, pour ainsi dire, à plein régime. Nous avons donc procédé à quelques changements. Je pense qu’aujourd’hui, nous avons fait un bon pas dans la bonne direction. Ensuite, en quart de finale, tout peut arriver. C’est un seul match. »