Enchères : près de 3 millions de dollars pour… le casier de Kobe Bryant !

Qui aurait cru qu’un tel trésor se cachait dans le vestiaire « locaux » du Staples Center ? Non, il ne s’agit pas de lingots d’or dissimulés dans le sous plafond, mais simplement du casier de Kobe Bryant, qu’un ouvrier a eu la bonne idée de préserver en 2018, à l’occasion des travaux de rénovation de l’enceinte des Lakers.

Malheureusement, ce n’est pas cet ouvrier anonyme qui a empoché le pactole, puisque ce dernier l’a ensuite vendu à un collectionneur privé, qui a tout récupéré, avec la plaque portant le nom de la légende des Lakers, et qui a donc touché le gros lot suite à une vente aux enchères devenue historique comme l’a rapporté Sotheby’s, société spécialiste de la vente aux enchères.

Quatre fois l’estimation de départ !

Estimé initialement à 750 000 dollars, déjà une coquette somme pour une armoire en métal, l’ancien casier du « Black Mamba », qui a donc servi de 2003 à 2016 est finalement parti à 2.9 millions de dollars ! Quatre potentiels acquéreurs ont fait flamber le prix sur les 20 dernières minutes de la vente, c’est le jeu des enchères et ça a donc rapporté très gros.

De quoi en faire évidemment le « casier sportif » le plus cher de l’histoire des enchères. C’est également la troisième plus grosse vente de l’histoire pour article lié au défunt Kobe, décédé en janvier 2020, après un maillot dédicacé de sa saison rookie accompagné d’une photo (3.7 millions de dollars en 2021), et un autre maillot, également signé et agrémenté d’une photo, datant cette fois de sa seule saison de MVP, en 2007-2008 (5.6 millions de dollars).

« Le casier de Kobe Bryant n’est pas seulement une pièce de collection », a déclaré Brahm Wachter, responsable des objets de collection modernes chez Sotheby’s. « Il s’agit d’une relique profonde de l’histoire de l’un des plus grands joueurs de basket de l’histoire. Le prix d’aujourd’hui souligne non seulement l’héritage durable de Kobe, mais aussi la nature exceptionnelle de cet objet unique ».

A noter qu’une partie de la vente sera directement reversée à la » Los Angeles Lakers Youth Foundation ».