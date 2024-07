David Blatt prédit un bel avenir en NBA à Jordi Fernandez

Il est toujours là, dans l’ombre, à envoyer des messages au staff et livrer ses observations auprès des hommes du banc. Consultant pour la sélection canadienne, de même que pour le Maccabi Tel Aviv, David Blatt est bien placé pour s’étendre sur Jordi Fernandez.

Ce dernier, qui parle d’ailleurs de lui comme d’un « ange gardien », s’apprête à faire ses débuts comme coach principal d’une écurie NBA, les Nets. « Je lui prédis un bel avenir (en NBA). Il est arrivé dans une situation qui lui permet de développer et de faire grandir le programme », juge David Blatt, interrogé par BasketNews, en référence à la reconstruction entamée par le club de Brooklyn.

Du fait de ce contexte, l’ancien coach de LeBron James n’imagine pas son homologue avoir la pression de qualifier les Nets en playoffs dès sa première ou seconde année avec eux. « Mais il doit aider l’équipe à se développer, à créer une identité et à progresser patiemment, avec détermination et de façon régulière. Je pense qu’il est fait pour ça », complète-t-il.

L’américano-israélien a d’ailleurs « fortement recommandé » son homologue du fait de leur proximité. « Mais aussi parce que ses antécédents européens correspondent bien à l’évolution du paysage NBA. La NBA apprécie de plus en plus le style de jeu européen et s’y aligne. »

Comment générer de l’engagement ?

Une philosophie de jeu, et une personnalité aussi. David Blatt le décrit comme un très bon communicant, qui crée facilement le lien. Il en veut pour preuve la renaissance de l’équipe canadienne sur la scène internationale, médaillée de bronze lors de la dernière Coupe du monde et candidate au podium cette année à Paris.

« Dans le monde d’aujourd’hui, le plus important pour que les joueurs adhèrent à l’idéal et au programme de l’équipe nationale est de comprendre qu’il ne s’agit pas seulement de jouer pour son pays. C’est certes très important, mais il faut offrir plus. Il faut dire aux joueurs : ‘Venez en équipe nationale, jouez pour votre pays, mais nous vous ferons progresser. On vous aidera à progresser comme joueur’ », poursuit David Blatt.

L’actuel conseiller sous-entend que cet aspect a participé à attirer quantité de joueurs NBA majeurs à s’investir pour le programme canadien.

« Pour eux, c’est l’occasion d’apprendre de nouvelles choses et de s’améliorer. Lorsqu’ils voient cet avantage, vous obtenez l’engagement que vous recherchez de la part de vos joueurs de l’équipe nationale. »

Reste à voir, à la rentrée prochaine, si Jordi Fernandez parvient à générer le même type d’engagement aux Nets.