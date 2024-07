Lancée il y a un peu plus de trois ans maintenant, la nouvelle collection « Nike GT » compte bien prendre sa part de lumière durant les Jeux olympiques de Paris. Trois modèles ont notamment été mis en avant pour constituer un pack « Safari » : la Nike GT Jump 2, la Nike GT Cut 3 et la toute dernière Nike GT Hustle 3.

On retrouve ainsi ce motif déjà aperçu sur la Jordan Luka 1, en blanc et bleu-noir avec des touches d’orange et cette fois également un contraste en vert fluo « Volt », sur la mousse Nike React de la Nike GT Jump 2, ou sur la bulle d’air présente sur la Nike GT Hustle 3, qui dispose ici de son troisième coloris.

Les trois paires sont disponibles sur Basket4Ballers au nom d’ « Electrick Pack », à 210 euros pour la Nike GT Cut 3 et la Nike GT Hustle 3, à 230 pour la la Nike GT Jump 2.

Nike GT Jump 2