36 points sans rater de tir : la soirée parfaite de Matt Morgan

« Il ne peut pas rater ! » Le commentateur local n’a cessé de le répéter en voyant la succession de paniers convertis par Matt Morgan. Cette nuit face aux Blazers en Summer League, le « combo guard » a connu une explosion offensive spectaculaire.

En sortie de banc, après plusieurs « lay-up » ouverts en contre-attaque pour se mettre en rythme, cette vieille connaissance du championnat français a pris feu derrière l’arc : 7/7 de loin ! Avec certains tirs très compliqués en déséquilibre, il a terminé avec 36 points (11/11 et 7/9 aux lancers) en 23 minutes.

Le genre de performance qui marque pour ce « free agent » qui évoluait, la saison passée, aux London Lions, avec lesquels il s’était hissé en demi-finale de l’EuroCoupe (perdue face aux Paris Basketball). Un an auparavant, il menait l’équipe du Mans et avait terminé dans le meilleur cinq du championnat aux côtés de Victor Wembanyama.

Aujourd’hui, le joueur de 26 ans évolue aux côtés d’un autre grand espoir du basket français, Tidjane Salaun (9 points et 4 rebonds cette nuit). Les deux hommes s’étaient affrontés quand le Français portait le maillot de Cholet.

Son père a joué avec des Hall of Famer

« Je me souviens très bien de lui. Il a défendu sur moi pendant une possession, et c’était comme si je vivais l’enfer, vraiment. Après le match, j’ai dit à mes coéquipiers : ‘Il va devenir un très bon’. J’ai tout de suite été impressionné et j’ai su qu’il allait devenir quelqu’un de spécial », confie l’Américain.

Ce dernier, qui en est déjà à sa 4e apparition en Summer League en carrière, n’a pas connu la même trajectoire que le 6e choix de la dernière Draft. Ce natif de la Caroline du Nord, dont le père Lamont Morgan a fait équipe avec les futurs Hall of Famer Dikembe Mutombo et Alonzo Mourning à Georgetown, est passé par l’Ivy League.

« Je savais que j’étais un joueur de Division I et je voulais jouer en Division I. L’Ivy League est clairement sortie de nulle part. J’ai déjà raconté cette histoire, mais je n’avais aucune idée de ce qu’était Cornell lorsqu’ils m’ont contacté pour la première fois. Ma mère m’a dit que c’était une énorme opportunité et que c’était l’une des meilleures écoles du monde, alors j’ai accepté et foncé », décrit-il.

Non-drafté après l’Ivy League

Meilleur marqueur de cette ligue pendant quatre saisons de suite, avec plus de 20 points de moyenne dans l’ensemble, Matt Morgan se doutait que la suite pouvait se compliquer : aucun joueur n’avait été drafté en NBA directement à partir d’une école de l’Ivy League depuis Jerome Allen en 1995.

En contact avec les Raptors, il disputera une première Summer League en 2019, puis intégrera la G-League avec les Raptors 905. Son avenir américain semblant bouché, il a par la suite franchi l’Atlantique pour gagner la Turquie, puis la Betclic où il a brillé. Tout comme dans le championnat anglais où il a raflé le titre et le trophée de MVP. Le voilà aujourd’hui dans un rôle de vétéran auprès des jeunes Hornets.

Un rôle qu’il prend très au sérieux. « Car je me souviens avoir été ce gars qui ne jouait peut-être pas beaucoup. Il ne faut jamais se décourager parce qu’ils sont toujours en train de regarder. Que vous jouiez ou non, vous êtes évalué. Donc, être capable d’être ce vétéran et d’aider ces gars, d’aider Tidjane à être le meilleur possible […] Je sais que les équipes NBA recherchent ces joueurs de vestiaire qui vont aider à améliorer l’équipe. »

Le problème, pour lui, c’est que l’effectif des Hornets compte déjà 15 joueurs pour la saison prochaine. Mais sa performance va peut-être attirer l’attention d’une autre franchise, en quête d’un scoreur en sortie de banc…

Charlotte / 84 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Stephens 24 5/10 3/6 1/3 0 7 7 3 2 2 2 1 +10 14 18 Z. Simpson 29 6/11 1/1 1/3 0 4 4 8 3 4 2 2 +18 14 23 T. Salaun 25 4/11 0/3 1/2 2 2 4 0 3 0 1 0 -3 9 4 N. Smith Jr. 30 1/11 1/6 1/1 0 4 4 6 4 0 4 1 +4 4 1 L. Black 15 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 1 2 0 1 -1 0 5 C. McConnell 10 1/4 0/1 0/0 2 5 7 3 0 2 1 0 +2 2 10 J. Banks III 16 1/7 0/1 1/2 2 1 3 2 4 0 2 2 +6 3 1 B. Slater 9 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 1 1 3 0 +14 0 1 M. Garrett 19 1/3 0/1 0/0 0 3 3 1 0 1 0 1 +12 2 6 M. Morgan 23 11/11 7/7 7/9 0 1 1 0 0 0 0 0 +18 36 35 30/69 12/26 12/20 6 32 38 24 18 12 15 8 84 104 Portland / 68 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Clingan 24 7/13 2/7 0/0 4 8 12 0 3 2 4 4 -11 16 24 K. Chandler 25 5/9 1/1 4/6 4 3 7 1 1 0 0 0 -8 15 17 R. Rupert 30 3/15 0/9 1/2 1 3 4 6 3 1 2 0 -4 7 3 J. Minaya 22 1/4 0/3 0/0 1 1 2 0 1 1 1 1 -10 2 2 K. Murray 29 1/6 0/3 0/0 3 7 10 1 3 0 4 0 -1 2 4 T. Smith 10 0/7 0/4 0/2 0 4 4 3 0 0 0 0 -12 0 -2 O. Nkamhoua 5 3/4 2/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +1 8 9 A. Reese 11 0/4 0/3 0/0 0 1 1 1 0 1 2 0 -6 0 -3 H. Lee 10 1/4 0/3 0/1 1 1 2 0 0 0 0 0 -12 2 0 Q. Ellis 10 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 4 0 -11 0 -4 Y. Cui 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 -1 B. McGowens 21 6/13 1/4 3/6 2 3 5 1 4 0 2 1 -8 16 11 27/82 6/41 8/17 16 34 50 14 15 5 19 6 68 60

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.