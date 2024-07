Encore une saison loin de la NBA pour Rokas Jokubaitis ?

« Avec les années de maturité, d’expérience en Europe, je pense que je suis prêt et j’aimerais venir ici. » Son bon match face aux Kings (16 points à 7/7 au shoot et 5 passes) arrive à point nommé pour Rokas Jokubaitis, afin d’assurer qu’il a sa place en NBA.

Drafté par les Knicks en 34e position en 2021, le Lituanien de 23 ans est toujours en Europe et franchit l’Atlantique seulement l’été, pour se montrer en Summer League. Cette année, en trois matches, il tourne à 9.3 points à 71% de réussite au shoot et 2.7 passes de moyenne en 17 minutes.

« Il y a beaucoup de différences entre ce basket et celui en Europe », constate le joueur de Barcelone. « Ici, il n’y a pas beaucoup de systèmes ni de règles, c’est une question de feeling avec ses coéquipiers. C’est bénéfique pour moi de voir plusieurs styles de basket, car je ne sais pas où je vais jouer. »

Barcelone ? Zalgiris ? New York ?

S’il est toujours sous contrat, pour encore une saison, avec le FC Barcelone, Rokas Jokubaitis aimerait rejoindre la NBA, surtout que le club catalan vient de recruter Juan Nunez. Mais son avenir pourrait aussi s’écrire avec le Zalgiris Kaunas, chez lui en Lituanie, avec lequel il a des contacts actuellement.

« Toute l’Europe parle de ça, mais je suis toujours en contrat avec Barcelone », précise-t-il. « On se parle avec Zalgiris, mais on n’est pas proche d’une signature. On verra d’ici quelques semaines. Pour l’instant, j’ai encore quelques matches en Summer League. »

De plus, la récente signature de Cam Payne à New York ferme encore des portes à l’arrière. Rester au Barça ou revenir à la maison semblent donc les pistes les plus probables pour lui, malgré son attrait pour la NBA. « Je n’ai pas de préférence à ce stade. J’ai joué toute ma vie en Europe mais je veux toujours venir ici, en Summer League, pour voir où j’en suis. Mes options sont totales et pourquoi ne pas essayer ici ? », se demande-t-il.