Quand Ergin Ataman défie les Celtics de venir jouer à Athènes

En NBA, le champion a tendance à s’appeler « champion du monde » quand il est sacré, ce qui n’avait pas manqué d’irriter l’athlète Noah Lyles et ce qui ne manque désormais pas d’irriter Ergin Ataman.

En tant que récent vainqueur de l’Euroleague avec le Panathinaikos, il a ainsi tenu à défier personnellement les Celtics, qui viennent de leur côté d’être titrés outre-Atlantique.

« Quand les Celtics sont devenus champions NBA, ils ont tweeté : ‘Champions du monde’ puis l’Euroleague a tweeté : ‘Battez d’abord cette équipe’ en montrant une photo de nous » rappelle le coach turc. « Ils se voient très beaux et ils demandent des sommes astronomiques pour venir jouer en Europe. Mais [les champions NBA] ne sont pas les champions du monde. Si vous voulez l’être, il faut venir et nous battre [le vainqueur de l’Euroleague]. Si vous avez tellement confiance en vous, venez donc nous battre à Athènes. »

Toujours pas d’avenir en NBA à court terme

Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe, voire même du monde pour Giannis Antetokounmpo, Ergin Ataman a un caractère bien trempé et il n’hésite jamais à mettre les pieds dans le plat. Comme quand, le mois dernier, il disait ne surtout pas vouloir d’un poste d’assistant en NBA.

Quelques semaines plus tard, son opinion n’a évidemment pas évolué, même s’il rappelle qu’il se plaît particulièrement en Grèce. Où il devrait d’ailleurs prolonger sous peu…

« Les Celtics et les Mavericks sont allés en finale, donc ils n’ont pas besoin de moi » estime déjà Ergin Ataman. « Mais [mon staff et moi] pouvons faire d’une équipe du bas de tableau une équipe du haut de tableau, et je ne citerai personne. Toujours est-il que je suis très heureux au Panathinaikos et que, si une équipe est intéressée par moi, elle pourra venir quand mon contrat sera terminé et nous pourrons en discuter. »

Puis l’actuel sélectionneur de la Turquie d’évoquer la manière dont il pourrait s’adapter aux États-Unis : « La NBA est un show et Giannis Antetokounmpo en est l’un de ses meilleurs joueurs. Ces joueurs apprécient mon style, qui comprend à la fois ma décontraction, ma connexion avec les fans, mon relationnel avec les joueurs ou encore mes ajustements osés. »