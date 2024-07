Les Boomers veulent se jauger face à Team USA et la Serbie

« On avait besoin de se confronter à un niveau de classe mondiale et ce programme préolympique donnera le ton », lâchait Brian Goorjian en amont des hostilités. Fin juin, ses Boomers ont démarré leur préparation olympique par une double confrontation face au Japon.

Avec le bilan modeste d’une victoire d’un petit point (90-89) et un match terminé sur une égalité parfaite (95-95, sans prolongation car il s’agit d’un match amical). Les deux rencontres suivantes face à la Chine ont laissé moins de place au suspense avec des succès de +20 (107-87), et de +33 points (91-58).

La suite s’annonce beaucoup plus corsée pour l’Australie que ces deux formations asiatiques. Direction Abu Dhabi où les Boomers affronteront Team USA ce lundi, puis la Serbie le lendemain. Soit « une étape importante pour l’équipe, qui devra trouver son rythme » à dix jours des Jeux, notait le sélectionneur.

Trouver leur identité

« Pour nous, il s’agit de nous confronter à la meilleure concurrence possible, le plus tôt possible », juge aujourd’hui Jock Landale, dont la formation, 5e au classement FIBA, va défier l’équipe numéro 1 (les Américains) et la formation passée récemment devant l’Australie au classement.

« Cela nous aide en quelque sorte à purger notre groupe et à découvrir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, en particulier contre les équipes qui seront en compétition à la fin. C’est une excellente occasion pour nous de trouver notre identité et de savoir ce qu’on essaie d’accomplir. Je pense qu’avec le temps, ces matchs définiront en quelque sorte notre tournoi », poursuit l’intérieur des Rockets.

Sous-entendu : l’Australie sera-t-elle en mesure de se frotter aux meilleurs dans la course aux médailles ? Ou, à l’instar de la dernière Coupe du monde où elle a terminé 10e, s’arrêtera-t-elle prématurément ?

Une défense d’élite

« On joue deux très bonnes équipes. Évidemment, les États-Unis avec toutes leurs stars. Mais aussi la Serbie, une équipe qui évolue à un haut niveau dans le basket mondial depuis un certain temps. C’est une bonne chose d’avoir deux styles de basket différents à affronter », ajoute Dante Exum dont l’équipe serait déjà au niveau en défense.

« Défensivement, nous sommes une équipe de premier plan qui peut vraiment tenir tête aux meilleurs. On a coché une case importante, celle de l’effort. C’est quelque chose que l’on ne peut parfois pas enseigner. Pour nous, c’est 90% de la bataille. En attaque, il s’agit simplement de trouver la structure qui convient le mieux à notre groupe, c’est toujours le défi avec n’importe quelle équipe », estime Jock Landale.

Les Boomers ont tout intérêt à trouver leur équilibre avant d’arriver à Paris. Car au sein de leur effrayant groupe de poule – Espagne, Canada, Grèce – ils n’auront pas le droit à l’erreur dès les premiers jours de compétition.